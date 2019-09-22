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لأنهم.. صخرة فى جبل كبرياء الله!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
علم مصر
علم مصر
(1) من المؤكد أنه بحث مرهق لمن يحاول الإحاطة بجوهر الشخصية المصرية، لكن لذة النص تحمل قدرا كبيرا من العذوبة مع العذاب، والنص مكون من ثلاثة حروف (ميم، صاد، راء)، فالشخصية المصرية عالم ثري وفضاء جوهري يتجلى في ضياء التحولات التي يشهدها المجتمع باستمرار، ولا بد من الاستمرارية بوصفه مجتمعا متحركا سواء في ذاته الفردية أم ذاته الجمعية، لتتكشف طبقات الشخصية المصرية، وهي طبقات يتداخل بعضها في بعض ويتساند.
(2) بين الحين والحين تتجلى الانبثاقة المصرية في عودة الروح في عودة الوعي، في عودة البعث لقسماتها وسماتها، خصوصيتها وعموميتها، أهلها وناسها وأبنائها، تاريخها وجغرافيتها، حاضرها وحضاراتها، ثقافتها وانفتاحها وهو كثير وانغلاقها وهو قليل، مفارقات كثيرة ومثيرة، ومتناقضات لا بد من فض الاشتباك بينها لفهمها. مصر
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علم -مصر -والمانيا

محاولة لتهدئة سوء الفهم المتبادل (2/2)

الغرب الغائم فى العقل العربى، هو نتاج لضعف الدراسات التاريخية، والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن الدول والنظم السياسية والمجتمعات الغربية، فى مقابل بعض الصور النمطية عن الغرب الكولونيالى، الذى استعمر المنطقة العربية واستغل ثرواتها، أو الغرب السياحى لدى بعض مكونات النخب العربية، أو الغرب المصرفى الذى تودع خلاله الثروات العربية المهربة، والناتجة عن فساد النخبة الحاكمة، وزبائنها المقربين.
محمد-خان

خطابات خان (2-2)

هذه "الصداقة" أو "الأخوّة" التي جمعت بين محمد خان وسعيد شيمي، تكونت من قوة إيمانهما معا بالسينما، التي كانت تشكل، في ذلك الوقت، سحرا خالصا وأحد مصادر إلهام عصرهما -ولد الاثنان في بداية الأربعينيات- وقبل ممارستهما لها. تحولت السينما إلى قوة مجردة مثل أي إيمان أو دين يمارس سلطته الروحية بقوة السحر والغموض والحكمة والإخلاص والعدالة التي يحتويها.
طائر-المالك-الحزين

مالك الحزين.. وطبيب الأسنان!

أوشك الشيخ الكبير على مفارقة الحياة.. جمع أولاده حوله.. وأراد أن يوصيهم.. ويوزع عليهم ثروته.. غير أنه آثر أن يضعهم في دائرة الحكمة، فاستبقى جوهرة ثمينة.. كانت محور اختبار.. إذ طرح عليهم سؤالا، من رحيق تجاربه مع السنين وخبراته في الحياة، فأراد أن يترك لأبنائه شيئا من حكمة الأيام.. كان سؤال الأب الحكيم أن يختار كل واحد منهم طائرا.. شريطة أن يشرح لماذا اختار هذا الطائر؟
هجرة-غير-شرعية

موسم العودة إلى الجنوب

عبقرية عنوان رواية الطيب صالح الرائعة «موسم الهجرة إلى الشمال» تكمن فى أن هجرات الطيور والحيوانات التى لا تملك القدرة على مواصلة الحياة فى الصقيع تتم عادةً فى بداية فصل الشتاء بالاتجاه جنوبا، حيث الدفء والطعام الوفير. أما الهجرات نحو الشمال البارد فلا يقوم بها سوى الإنسان عندما يفقد القدرة على مواصلة الحياة فى بلاده الجنوبية الدافئة، فيتخذ طريقه مُرغما نحو بلدان بعينها طلبا للرزق أو انطلاقا نحو الحرية؛ لكى يتخفف من القيود على عقله وجسده.
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