لأنهم.. صخرة فى جبل كبرياء الله!

د. مجدي العفيفي

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

(1) من المؤكد أنه بحث مرهق لمن يحاول الإحاطة بجوهر الشخصية المصرية، لكن لذة النص تحمل قدرا كبيرا من العذوبة مع العذاب، والنص مكون من ثلاثة حروف (ميم، صاد، راء)، فالشخصية المصرية عالم ثري وفضاء جوهري يتجلى في ضياء التحولات التي يشهدها المجتمع باستمرار، ولا بد من الاستمرارية بوصفه مجتمعا متحركا سواء في ذاته الفردية أم ذاته الجمعية، لتتكشف طبقات الشخصية المصرية، وهي طبقات يتداخل بعضها في بعض ويتساند.

(2) بين الحين والحين تتجلى الانبثاقة المصرية في عودة الروح في عودة الوعي، في عودة البعث لقسماتها وسماتها، خصوصيتها وعموميتها، أهلها وناسها وأبنائها، تاريخها وجغرافيتها، حاضرها وحضاراتها، ثقافتها وانفتاحها وهو كثير وانغلاقها وهو قليل، مفارقات كثيرة ومثيرة، ومتناقضات لا بد من فض الاشتباك بينها لفهمها. مصر

(2)

بين الحين والحين تتجلى الانبثاقة المصرية في عودة الروح في عودة الوعي، في عودة البعث لقسماتها وسماتها، خصوصيتها وعموميتها، أهلها وناسها وأبنائها، تاريخها وجغرافيتها، حاضرها وحضاراتها، ثقافتها وانفتاحها وهو كثير وانغلاقها وهو قليل، مفارقات كثيرة ومثيرة، ومتناقضات لا بد من فض الاشتباك بينها لفهمها.

مصر قاهرة غير مقهورة، منتصرة غير منكسرة، دهاء وبراءة، طيبة وتوحش، غواية وهداية، عذاب وعذوبة، عبقرية المكان أيضا ثنائيات متجاورة، ألف كيف.. وألف لماذا.. وألف هل.. تنبثق من ثنايا البحث التنويري شظايا وجواهر، ولآلئ ومحارات من نهر الروح المصرية، بكل عذاباتها وعذوبتها.

(3)

في هذه الأجواء، أشعر بقوة جذوري الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا والحضارة والاستنارة، كإنسان مصري ساهم في تشكيل الوجود الإنساني حاضرا وحضارة، يخاطرني ذلك وأنا أستعيد مشاهد وشواهد سردية نقشها في وجدان العالم ثلة من المفكرين والباحثين استلهموا مصر روحا وفكرا وثقافة وسياسة وحاضرا وحضارة، بعيدا عن النرجسية والشيفونية والذاتية المتغلفة، إنها ذاتية مقرونة بالموضوعية.. ومنظومة تنهل من حرف اسم (مصر) وتسكب رحيقها ليتحول إلى حريق جميل في الذات لتشعر بقيمتها أكثر، وهي تستند إلى جدار حضاري لا ينقض ولن ولا ينبغي أبدا. تستخدم لغة الأعماق البعيدة في التعبير عنه بجهد يغوص بمهارة البحارة، وعين السارد وعدسته، وحدس المصري الأنيق، وحس ابن البلد.

(4)

الأعمدة التي تؤثر في الشخصية المصرية هي سبعة أعمدة؛ أربعة من التاريخ وثلاثة من الجغرافيا، فمن الناحية التاريخية لا بد أن تتأثر الشخصية المصرية بالحقائب المتتالية من الحضارات التي عاصرتها مصر والتي تتمثل في الحقبة الفرعونية بمراحلها المختلفة وما تلاها من الحقبة اليونانية- الرومانية وهي متداخلة في المرحلة القبطية ثم الحقبة الإسلامية بمراحلها المختلفة كذلك. أما من الناحية الجغرافية، فمصر لها انتماء عربي وانتماء لدول حوض البحر المتوسط وانتماء إفريقي، وهو العمود السابع والأخير وهو انتماء المستقبل لمصر، فمصر كما يقول جمال حمدان (فرعونية هي بالجد، ولكنها عربية بالأب) فهذا المزيج الفريد جعل من الشخصية المصرية شخصية فذة لها خصائصها التي تميزها عن سائر شعوب المعمورة (د. ميلاد حنا- شخصية المصريين).

(5)

جاء في الأثر التاريخي أن «الحجاج بن يوسف الثقفى» قال عن المصريين فى وصيته للقائد طارق بن عمرو: (لو ولّاك أمير المؤمنين أمر مصر فعليك بالعدل، فهم قتلة الظلمة وهادمو الأمم، وما أتى عليهم قادم بخير إلا التقموه كما تلتقم الأم رضيعها وما أتى عليهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار أجف الحطب، وهم أهل قوة وصبر وجلدة وحمل، ولا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا والتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فاتقِ غضبهم ولا تشعل نارا لا يطفئها إلا خالقهم، فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض، واتق فيهم ثلاثا: نساؤهم فلا تقربهن بسوء وإلا أكلوك كما تأكل الأسود فرائسها، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة فى جبل كبرياء الله تتحطم عليها أحلام أعدائهم وأعداء الله).

(6)

المكان هو من يحكم شخصية المجتمع والضمير الجمعي للمجتمع المهم، موقع مصر الإستراتيجي جدا جعلها دوما بمنزلة المسؤول عن من حوله فتسمية أم الدنيا لم تأت من فراغ، فمصر المحاطة بالصحراء من الشرق وبالبحر من الشمال وبالسودان من الجنوب وببلاد الشام من الشرق والتي يشقها النيل من أولها لآخرها، كانت دوما محل أطماع الغزاة فالكل أجمع على أهميتها وعلى رغبته في احتلالها، ومن المثير أن نعرف أن مصر استغرقت آلاف السنين ليعود ويحكمها أحد أبنائها الرئيس جمال عبد الناصر. (جمال حمدان: شخصية مصر).

(7)

الظرف والمرح والتلطف من أبرز خصال المصريين القدماء، وكثيرا ما دعا أدباؤهم وحكماؤهم إلى الأخذ بأسباب البهجة والمرح فى الحياة أينما كانت وحيث وجدت، بل لم ينسوا أن يحضّوا على الابتهاج وإشاعة السرور حتى وهم فى زيارة المقابر وبين الموتى. تقول إحدى الأغنيات فى ولائمهم التى كانوا يقيمونها فى المقابر: (متع نفسك ما دمت حيا، ضع العطر على رأسك، والبس الكتان الجميل، ودلك يدك بالروائح الذكية المقدسة، وأكثر من المسرات، ولا تدع الأحزان تصل إلى قلبك، كن مرحا حتى تنسى أن القوم سيحتفلون يوما بموتك) (جوستاف لوبون: الحضارة المصرية القديمة).

(8)

وقف الخلق ينظرون جميعا

كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في كل عصر

كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق

ودراته فرائد عقدي

أنا إن قدر الإله مماتي

لن ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

(شاعر النيل حافظ إبراهيم)

(9)

أنا جمل صلب لكن علتي الجَمّال

غشيم مقاوح ولا يعرف هوى الجمال

لوى خزامي وشيلني تقيل الأحمال

إن قلت يا بين هو الحمل دا ينشال

يقول لي خف الخطا وسير على مهلك

وكل عقدة ولها عند الكريم حلال

(موال من إبداع الشعب)

(10)

(469) عدد حكام مصر من الملك مينا وحتى الآن!





























































