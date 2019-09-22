النهار والليل يتساويان.. الخريف يطرق الأبواب

يُعرف اليوم الأول من الخريف باسم الاعتدال الخريفي، وفي هذا اليوم ، يكون عدد ساعات النهار والليل متساويين، وذلك لأن الشمس تكون في محاذاة مع مركز الأرض بين الشمال والجنوب
يطرق فصل الخريف الأبواب بدءا من الغد، حيث تتساقط أوراق الشجر، ويبدأ الطقس في التحسن، حيث يتسم بالدفء نهارا والبرودة البسيطة ليلا، وبالرغم مما عشناه خلال فصل الصيف من رطوبة وارتفاع زائد لدرجات الحرارة، فإن تغير الفصول قد يسبب الاكتئاب وبعض المشكلات الصحية كآلام العظام ونزلات البرد المتكررة.
عليك أن تكون مدركا أن الخريف ليس كالصيف نهائيًّا، حيث يحدث به العديد من التقلبات، حتى إنه قبل بدايته هطلت الأمطار على بعض المحافظات كمرسى مطروح والإسكندرية، ولهذا هناك بعض الحقائق التي يجب معرفتها عن الخريف وفقا لما ذكره موقع Farm and Dairy.
1- النهار والليل متساويان في اليوم الأول
يُعرف اليوم الأول من الخريف باسم الاعتدال الخريفي، وفي هذا اليوم ، يكون عدد ساعات النهار والليل متساويين، وذلك لأن الشمس تكون في محاذاة مع مركز الأرض بين شمال الكوكب وجنوبه، كما يحدث الاعتدال الآخر في الربيع الذي يصل في الأسبوع الثالث من شهر مارس في نصف
1- النهار والليل متساويان في اليوم الأول
يُعرف اليوم الأول من الخريف باسم الاعتدال الخريفي، وفي هذا اليوم ، يكون عدد ساعات النهار والليل متساويين، وذلك لأن الشمس تكون في محاذاة مع مركز الأرض بين شمال الكوكب وجنوبه، كما يحدث الاعتدال الآخر في الربيع الذي يصل في الأسبوع الثالث من شهر مارس في نصف الكرة الشمالي.
2- الخريف والأساطير اليونانية
في الخريف اختطفت بيرسيفوني، ابنة ديميتر ربة الزراعة بواسطة هاديز، ملك العالم السفلي، وخلال هذا الوقت كان ديميتر، إله الحصاد، مضطربا للغاية من أجل ابنته ولهذا أصبحت الأرض جافة وباردة، وعندما عادت ابنته في الربيع ازدهرت النباتات والحياة من جديد بسبب سعادة ديميتر.
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3- ليس هناك خريف بالقرب من خط الاستواء
أولئك الذين يعيشون بالقرب من خط الاستواء، والذي هو مركز الكوكب، لم يختبروا أبدا موسم الخريف وذلك لأنه حول خط الاستواء، تظل درجة الحرارة دافئة باستمرار.
4- أوراق الشجر تحمل ألوانا معينة
عندما يغلب اللون الأخضر على أوراق الشجر فإن الكلوروفيل يكون موجودا بوفرة، كما يتواجد اللون الأصفر والبرتقالي في تصبغ أوراق الشجر، ولكن في فصل الخريف عندما تضعف الشمس ويصبح النهار قصيرا، فإن الأوراق يغلب عليها اللون البرتقالي والأصفر.
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5- الخريف هو وقت الذروة للهجرة لكثير من أنواع الطيور
خلال فصل الخريف، ستطير الطيور إلى مناطق أخرى حيث تبحث عن مناخات مضيافة أكثر، فعلى سبيل المثال فإن طائر الخرشنة أو خطاف البحر تكون رحلاته نحو 11000 ميل في كل اتجاه للهجرة السنوية.
6- السناجب تقيم في الأعشاش
هناك معلومة شائعة حول أن السناجب لا تنام في الخريف بل تمضيه كاملا في جمع عين الجمل وغيره من الأطعمة التي تحتاجها في الشتاء، ولكن في الحقيقة فإنهم يقضون وقتهم في الأعشاش التي بنوها من قبل من أجل إيوائهم من الطقس السيئ خاصة عندما يحل الشتاء الذي تكون فيه نفقا من أجل العثور على الطعام الذي دفنته.
7- مهرجان القمر يتزامن مع الخريف
العديد من الثقافات لها تقاليد قديمة تتزامن مع الخريف، فعلى سبيل المثال، يحتفل الصينيون بمهرجان القمر لتقديم الشكر لحصاد صيفي ناجح.
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8- الاحتفال بالهالوين في الخريف
في 31 أكتوبر يحتفل العالم بالهالوين من خلال ارتداء أقنعة وأزياء قديمة وأخرى مخيفة، كما يشمل نحت القرع ووضع فوانيس وغيرها من عادات أخرى تختلف من بلد لآخر.
9- يشير الخريف إلى مشهد ملون آخر
يميل الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم "الشفق القطبي الشمالي"، إلى الظهور في هذا الوقت من العام، وهذا بسبب أن العواصف المغناطيسية الأرضية تحدث على الأرجح بمقدار الضعف تقريبًا خلال الخريف بفضل الطقس البارد المسائي.
على الرغم من الاكتئاب أو الملل الذي يحدث نتيجة تغير الفصول، ولكن لمحبي الشتاء فرصة كبيرة في عودة حياتهم إلى طبيعتها بدءا من الخريف استعدادا للطقس البارد.