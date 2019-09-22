النهار والليل يتساويان.. الخريف يطرق الأبواب

يُعرف اليوم الأول من الخريف باسم الاعتدال الخريفي، وفي هذا اليوم ، يكون عدد ساعات النهار والليل متساويين، وذلك لأن الشمس تكون في محاذاة مع مركز الأرض بين الشمال والجنوب

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الخريف

يطرق فصل الخريف الأبواب بدءا من الغد، حيث تتساقط أوراق الشجر، ويبدأ الطقس في التحسن، حيث يتسم بالدفء نهارا والبرودة البسيطة ليلا، وبالرغم مما عشناه خلال فصل الصيف من رطوبة وارتفاع زائد لدرجات الحرارة، فإن تغير الفصول قد يسبب الاكتئاب وبعض المشكلات الصحية كآلام العظام ونزلات البرد المتكررة. عليك أن تكون مدركا أن الخريف ليس كالصيف نهائيًّا، حيث يحدث به العديد من التقلبات، حتى إنه قبل بدايته هطلت الأمطار على بعض المحافظات كمرسى مطروح والإسكندرية، ولهذا هناك بعض الحقائق التي يجب معرفتها عن الخريف وفقا لما ذكره موقع Farm and Dairy.

1- النهار والليل متساويان في اليوم الأول يُعرف اليوم الأول من الخريف باسم الاعتدال الخريفي، وفي هذا اليوم ، يكون عدد ساعات النهار والليل متساويين، وذلك لأن الشمس تكون في محاذاة مع مركز الأرض بين شمال الكوكب وجنوبه، كما يحدث الاعتدال الآخر في الربيع الذي يصل في الأسبوع الثالث من شهر مارس في نصف