عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

الزمالك

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك 21 لاعبًا كالتالي: في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل. الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة. الوسط: فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، شيكابالا، أوناجم، إسلام جابر، كريم بامبو، إمام

وضمت قائمة الزمالك 21 لاعبًا كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.



الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.



الوسط: فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، شيكابالا، أوناجم، إسلام جابر، كريم بامبو، إمام عاشور.



الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب.



يذكر أن الزمالك أقصى الاتحاد السكندري من نصف نهائي كأس مصر (2018- 2019)، قبل أن يُتوج بلقب المسابقة بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية (3-0).



وسيسعى الزمالك لتضميد جراحه سريعا بعد خسارة مباراة كأس السوبر المصري أمام غريمه الأهلي (3-2) يوم الجمعة، وذلك حين يفتتح مشواره في الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري غدًا.



