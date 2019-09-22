المتحدث العسكري: صفحتا فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات الوحيد

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

المتحدث العسكري

قال العقيد أركان حرب تامر رفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان له، اليوم الأحد، إنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على (فيسبوك، وتويتر)، هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وتهيب القوات المسلحة، بكافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.من ناحية أخرى، وصلت وحدات بحرية مصرية إلى المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج