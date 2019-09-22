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المتحدث العسكري: صفحتا فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات الوحيد

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
المتحدث العسكري
المتحدث العسكري
قال العقيد أركان حرب تامر رفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان له، اليوم الأحد، إنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على (فيسبوك، وتويتر)، هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
وتهيب القوات المسلحة، بكافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.من ناحية أخرى، وصلت وحدات بحرية مصرية إلى المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج
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الأكاديمية الوطنية للتدريب‎ (2)

الوطنية للتدريب: استقبال الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي

تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي، باختلاف انتماءاته ومعتقداته، تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، بمقر الأكاديمية.
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مجلس الوزراء: توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبنى

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبانٍ على مستوى الجمهورية، موزعة إلى 681 كنيسة و428 مبنى، جاء ذلك في "الإنفوجراف"، الذي نشره المركز، اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، وسلط من خلاله الضوء على محصلة أعداد للكنائس والمباني، التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.
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مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.
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رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات داخل الحرم

في لافتة مغايرة لكل ما المتعارف عليه من مبادرات في بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، دشنت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ماراثون للدراجات، لكن المفاجأة كانت حاضرة في الصفوف الأمامية للمشاركين فوق دراجاتهم، حيث تقدمهم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، يرافقه 40 من عُمداء ووكلاء الكليات، فيما ضم الماراثون نحو 300 طالب من مختلف الكليات، تحت شعار «معا ضد التطرف والإرهاب»، قبل أن يوضح «شعلان» أن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية.
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وزير-الدفاع-محمد-زكى

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
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السيسي عن الجيش: مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، عن الجيش المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت.
رئيس-.الأركان-الفريق-محمد-فريد.

التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
الجيش-المصرى

الإفتاء ترد على المشككين في أحاديث فضل الجيش المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في مصر وأهل مصر وفضائل الجيش المصري وأنه خير أجناد الأرض وأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها خيرا أحاديث صحيحة مائة في المائة ولا طعن عليها، مشددة على أن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في السنة النبوية المطهرة عن مصر صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها.
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