البورصة تخسر 36 مليار جنيه في بداية الأسبوع

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

البورصة - صورة أرشيفية

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات، اليوم الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، مغلقا عند 702.3 مليار جنيه. وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد انخفاض مؤشر EGX100، بنسبة 5%، قبل أن يواصل الهبوط حتى نهاية الجلسة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.3%، ليبلغ مستوى 13958 نقطة.

ومالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض، حيث سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنحو 5.66%، ليغلق عند مستوى 509 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 5.68%، ليصل إلى مستوى 1358 نقطة. وارتفعت أسهم 3 شركات خلال الجلسة، بينما انخفض 157 سهم، وظل 19 دون تغيير.وسجلت إجمالي قيم التداولات