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البورصة تخسر 36 مليار جنيه في بداية الأسبوع

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات، اليوم الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، مغلقا عند 702.3 مليار جنيه. وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد انخفاض مؤشر EGX100، بنسبة 5%، قبل أن يواصل الهبوط حتى نهاية الجلسة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.3%، ليبلغ مستوى 13958 نقطة.
ومالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض، حيث سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنحو 5.66%، ليغلق عند مستوى 509 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 5.68%، ليصل إلى مستوى 1358 نقطة. وارتفعت أسهم 3 شركات خلال الجلسة، بينما انخفض 157 سهم، وظل 19 دون تغيير.وسجلت إجمالي قيم التداولات
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فرع-شركة-اورنج (2)

أورنچ مصر تطلق يوما مفتوحا للتوظيف.. وتعلن عن 250 فرصة عمل

أعلنت "أورنچ "، أسرع شبكة في مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية، يوم السبت المقبل، ويتيح الحدث أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من 250 فرصة عمل في مختلف التخصصات، على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة. ولتسهيل المشاركة في الحدث، أعلنت "أورنچ مصر" عن إمكانية تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية على الإنترنت. وتوفر "أورنچ مصر" لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: البورصة السلعية تضع مصر على خريطة التداول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، بحضور علي مصيلحي وزير التموين، إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد فريد رئيس البورصة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
بورصة (2)

البورصة توقف التداول على 73 شركة لتراجعها 5%

قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. والشركات التى تم إيقاف تداولها هي: فوري لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جي بي اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم.
صادرات-تركيا للعراق

3.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8%. وأوضح جهاز الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841.784 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%. وتمثلت أهم الصادرات المصرية لأمريكا في (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن 55.4 مليون دولار).
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بورصة (2)

البورصة توقف التداول على 73 شركة لتراجعها 5%

قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. والشركات التى تم إيقاف تداولها هي: فوري لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جي بي اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (4)

سفير الكويت: زيارة السيسي تؤكد مدى عمق العلاقات

أكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، في مقال نشر له، اليوم الأحد، بجريدة "الأنباء" الكويتية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت تؤكد مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة، قائلا: "هذه العلاقة الفريدة في ملامحها، والتي جسدت بأحداثها وتطورها، قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، ونقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار".
الدكتور-محمد-حجازي-رئيس-لجنة-التشريعات-بوزارة-الاتصالات (2)

الاتصالات: الإنترنت في مصر غير مراقب (فيديو)

أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ليس كل ما يدور عبر الإنترنت في المواقع والعالم الافتراضي، "مُسجل" ومراقب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات الخاصة بالمواطنين مُجرم بموجب القانون. وقال "حجازي"، خلال حواره مع برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يُعرض على شاشة "BBC"، أن القانون والدستور يحرمان التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، موضحا أن ما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم في جرائم السب والقذف فقط.
البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
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