استمرار حبس 6 عمال بـ«استثمار الإسماعيلية»

تحرير:محمد مصباح ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

حبس - صورة تعبيرية

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 6 من عمال استثمار الإسماعيلية وكفالة 1000 جنيه لكل متهم، فيما استأنفت النيابة على القرار، وتم تحديد جلسة، غدا الإثنين، للنظر في طلب الاستئناف أمام قاضي المعارضات. وكان المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قد أمر بحبس العمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ثم تم حبسهم 15 يوما قبل صدور قرار اليوم.

ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية للمتهمين، تهم قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة. وكانت قد ألقت قوات الشرطة القبض على 6 أشخاص بينهم سيدتين، يوم الإثنين الماضي، بعد قطع طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي. ودخل عمال منطقة