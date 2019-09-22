جريمة

استمرار حبس 6 عمال بـ«استثمار الإسماعيلية»

تحرير:محمد مصباح ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
حبس - صورة تعبيرية
حبس - صورة تعبيرية
أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 6 من عمال استثمار الإسماعيلية وكفالة 1000 جنيه لكل متهم، فيما استأنفت النيابة على القرار، وتم تحديد جلسة، غدا الإثنين، للنظر في طلب الاستئناف أمام قاضي المعارضات. وكان المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قد أمر بحبس العمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ثم تم حبسهم 15 يوما قبل صدور قرار اليوم.
ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية للمتهمين، تهم قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة. وكانت قد ألقت قوات الشرطة القبض على 6 أشخاص بينهم سيدتين، يوم الإثنين الماضي، بعد قطع طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي. ودخل عمال منطقة
اقرأ المزيد
حبس-متهمه

سجن سائق وربة منزل حاولا سرقة تلفزيون

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 4 سنوات على "أ. ع"، سائق توك توك، والسجن 3 سنوات على "د. ع"، ربة منزل، لاتهامهما بالشروع في سرقة تلفزيون من إحدى الشقق. تعود الواقعة في القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بالقبض على سائق توك توك وربة منزل في أثناء سرقتهما تلفزيون من شقة بدائرة القسم.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

دقائق منعت الكارثة.. انهيار سقف فصل مدرسة بالمنوفية

"جرس الفسحة ضرب" لم يكد يهنأ طلاب بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم الإعدادية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية، بموعد "الفسحة" في أول أيام العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، إذ انهار سقف أحد الفصول، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن أولياء الأمور القابعين خلف باب المدرسة، وتسابق التلاميذ الهروب من هول المشهد الذي شهدوه للمرة الأولى في حياتهم خاصة أنهم في عمر الزهور، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات التربية والتعليم والمحافظة للوقوف على ملابسات الأمر.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

آخرة المجاملة.. استورجي يقتل طفلة بطلق ناري في عرس

أمر أحمد الإمبابي رئيس نيابة قليوب، اليوم الأحد، بحبس أستورجي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة طفلة، 11 عاما، بطلق ناري خرطوش خلال مشاهدتها حفل منقولات عرس، واستقرت الطلقة في وجه وصدر المجني عليها. كما صرحت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب المركزي بوصول "رحمة ع"، 11 عاما، طالبة، مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسري وتوفيت فور وصولها للمستشفى.
اغتصاب

تأجيل محاكمة 3 أشخاص اغتصبوا فتاة وصوروها عارية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل محاكمة 3 أشخاص، بينهم شقيقان، إلى جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر فبراير من العام المقبل، وذلك لحين إحضار المتهم الأول وثيقة زواج رسمية تربطه بالمجني عليها، والتي اتهمته بالاشتراك مع شقيقه وصديقه في القضية رقم 3486 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2018، بخطفها واغتصابها وتصويرها عاريةً تحدت تهديد السلاح.
اقرأ المزيد من الأخبار
حبس-متهمه

حبس مستريحة الإسكندرية.. استولت على 1.5 مليون جنيه

رغم تعدد حالات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وثبوت أنها ما هي إلا محاولات للنصب فى كثير من الحالات، إلا أن دهاء سيدة مكنها من الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالإسكندرية لنصبها واحتيالها على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها، بناءً على التحريات، وبالعرض على نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال التحريات ومعرفة إذا ما كان لها شركاء من عدمه.
محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
محكمة-ارشفية

السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض ابنة زوجته فحملت سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم، بالسجن 10 سنوات "أ. ع. س" حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "س. ه. م" 17 سنة طالبة. تعود الواقعة في القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك والمقيدة كلي برقم 154 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من "أ. ج. ن" ربة منزل بقيام زوجها بهتك عرض ابنتها.
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]