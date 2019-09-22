أورنچ مصر تطلق يوما مفتوحا للتوظيف.. وتعلن عن 250 فرصة عمل
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
شركة أورنج
أعلنت "أورنچ "، أسرع شبكة في مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية، يوم السبت المقبل، ويتيح الحدث أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من 250 فرصة عمل في مختلف التخصصات، على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة. ولتسهيل المشاركة في الحدث، أعلنت "أورنچ مصر" عن إمكانية تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية على الإنترنت. وتوفر "أورنچ مصر" لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل.
وتأتي سلسلة التوظيف الجديدة بالتوازي مع توسع اورنچ في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الاتصالات. ولتسجيل الحضور برجاء زيارة الرابط التالي: https://msurvey.orange.com/HiringDayأورنچ هي واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في العالم، والتي وصل حجم عائداتها إلى 41 مليار يورو عام 2018، وتوظف 148
وتأتي سلسلة التوظيف الجديدة بالتوازي مع توسع اورنچ في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الاتصالات. ولتسجيل الحضور برجاء زيارة الرابط التالي: https://msurvey.orange.com/HiringDay
أورنچ هي واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في العالم، والتي وصل حجم عائداتها إلى 41 مليار يورو عام 2018، وتوظف 148 ألف موظف حول العالم، في 30 يونيو 2019، بما في ذلك 89 موظف في فرنسا، ولديها قاعدة عملاء إجمالية قدرها 266 مليون عميل حول العالم، في 30 يونيو 2018، بما في ذلك 207 ملايين عميل خدمة الهاتف المحمول و20 مليون من عملاء خدمة البرودباند الثابت.
وبوجودها في 27 دولة، فإن أورنچ هي أيضا الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات متعددة الجنسيات، تحت العلامة التجارية أورنچ لخدمات الأعمال. وفي مارس 2015، قدمت المجموعة خطتها الاستراتيجية "أساسيات 2020" الجديدة التي تضع تجربة العملاء في قلب استراتيجيتها بهدف السماح لهم الاستفادة الكاملة من العالم الرقمي وقوة جيل شبكاتها الجديدة. وأورنچ مدرجة في بورصة نيويورك يورونكست باريس (ORA) وعلى بورصة نيويورك (ORAN).