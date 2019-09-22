أورنچ مصر تطلق يوما مفتوحا للتوظيف.. وتعلن عن 250 فرصة عمل

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

شركة أورنج

أعلنت "أورنچ "، أسرع شبكة في مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية، يوم السبت المقبل، ويتيح الحدث أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من 250 فرصة عمل في مختلف التخصصات، على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة. ولتسهيل المشاركة في الحدث، أعلنت "أورنچ مصر" عن إمكانية تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية على الإنترنت. وتوفر "أورنچ مصر" لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل.

وتأتي سلسلة التوظيف الجديدة بالتوازي مع توسع اورنچ في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الاتصالات. ولتسجيل الحضور برجاء زيارة الرابط التالي: https://msurvey.orange.com/HiringDayأورنچ هي واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في العالم، والتي وصل حجم عائداتها إلى 41 مليار يورو عام 2018، وتوظف 148