مع التقدم في العمر.. تخلصي من تجاعيد الوجه

تساعد المياه في الحفاظ على صحة بشرتك، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2015، على مجموعة من النساء، أوضحت النتائج أن المياه قامت بدور فعال في ترطيب الجلد
عند التقدم في العمر، أكثر ما يزعجنا هو ظهور علامات تقدم العمر، المتمثلة في ظهور التجاعيد في الوجه، وفي أماكن متفرقة من الجسم، مصحوبة بترهلات في أماكن كثيرة، إضافة إلى ذلك، تظهر أعراض الشيخوخة واضحة، فيما يتعلق بوظائف الذاكرة المعرفية والإدراكية، ولكن التجاعيد تعتبر مزعجة أكثر من الأعراض الأخرى، لذا ينصح باستخدام بعض الأشياء الطبيعية، مثل زيت جوز الهند، يتميز بفاعلية كبيرة في شد الوجه والحفاظ على معدلات عالية من الحيوية والنضارة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
لا ينتج عن التجاعيد وخطوط الوجه أي أذى، فقد تعطيك شخصية مختلفة عن الآخرين، وقد تكون بمثابة علامات مميزة لك، ولكن تكون مزعجة للعديد من الأشخاص، ويجب التخلص منها بطرق بسيطة، في البداية هل تعلم ما الذي يسبب التجاعيد؟ ترتبط التجاعيد بالتقدم في العمر، فلو نظرت لطفل لا يبلغ من العمر سوى عامين فقط، ستجد أن
لا ينتج عن التجاعيد وخطوط الوجه أي أذى، فقد تعطيك شخصية مختلفة عن الآخرين، وقد تكون بمثابة علامات مميزة لك، ولكن تكون مزعجة للعديد من الأشخاص، ويجب التخلص منها بطرق بسيطة، في البداية هل تعلم ما الذي يسبب التجاعيد؟ ترتبط التجاعيد بالتقدم في العمر، فلو نظرت لطفل لا يبلغ من العمر سوى عامين فقط، ستجد أن بشرته تختلف كثير عن شخص آخر يبلغ من العمر 90 عامًا، فكلما تقدمنا في العمر، قلت مرونة الجلد؛ لأن إنتاج الجسم للكولاجين يقل بمرور الوقت، تعتبر هذه المادة هي أحد المكونات الأساسية في البشرة، والمسئولة بشكل كبير عن الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.
ما الذي يمكن أن تفعله للوقاية من التجاعيد؟
تلعب الجينات دورا كبيرا في كيفية تغير بشرتك بمرور الوقت، لذا يمكنك تحقيق أعلى معدلات من الحماية، لأجل الحفاظ على بشرتك على المدى البعيد:
1- حماية نفسك من الشمس
في الواقع، فإن التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر، يؤدي إلى تلف كبير في البشرة، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، وفقًا لدراسة نشرت في 2013، فإن الاستخدام المستمر لواقي الشمس يزيد من قدرة الجسم على تأخير ظهور علامات تقدم العمر، ولحماية بشرتك أيضًا من تلف الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي فإنه يجب تطبيق واقي الشمس على بشرتك يوميًّا، لمزيد من الحماية، ارتد قبعة عريضة واسعة وملابس فاتحة اللون تعكس الشمس ونظارات شمسية مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
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2- استخدام مرطب
المرطب يعمل بفاعلية كبيرة في إعادة الحيوية للبشرة، فهل تعلم أن استخدام المرطب مثل تناول كميات كبيرة من الماء، تساعد المرطبات على تغذية وترطيب البشرة. هذا مهم بشكل خاص مع تقدمك في العمر، وخاصة عندما تصبح بشرتك أكثر جفافًا، مما يجعلها أكثر عرضة للتجاعيد، تشير الأبحاث إلى أن استخدام مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين C فعال بشكل خاص في منع التجاعيد من التكون.
3- تناول كميات كافية من المياه
المياه تعتبر من أهم الأشياء في الحياة، من أجل وظائف صحية للجسم، إلى جانب الوظائف الحيوية مثل التخلص من السموم من الجسم، والمساعدة في الهضم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن للمياه أيضًا أن تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وترطيبها من الداخل، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2015، على مجموعة من النساء، أوضحت النتائج أن المياه قامت بدور فعال في ترطيب الجلد، وقد يؤثر بشكل إيجابي على فسيولوجيا الجلد.
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4- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات
وفقا للدراسة، فإن النساء اللائي تشمل وجباتهن الغذائية كمية عالية من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية يميلون إلى أن يكون لديهم تجاعيد في الوجه أكثر من النساء اللائي يضعن المزيد من الفاكهة في نظامهم الغذائي، كما أن الأطعمة التي تحتوي على خصائص عالية مضادة للالتهابات أو مضادة للأكسدة قد تحسن أيضًا مرونة الجلد وتحمي من تلف الجلد والشيخوخة المبكرة، وتشمل:
الشاي أخضر
زيت الزيتون
سمك السالمون
أفوكادو
الرمان
بذور الكتان
الخضراوات
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