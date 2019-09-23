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مع التقدم في العمر.. تخلصي من تجاعيد الوجه

تساعد المياه في الحفاظ على صحة بشرتك، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2015، على مجموعة من النساء، أوضحت النتائج أن المياه قامت بدور فعال في ترطيب الجلد
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
التجاعيد
التجاعيد
عند التقدم في العمر، أكثر ما يزعجنا هو ظهور علامات تقدم العمر، المتمثلة في ظهور التجاعيد في الوجه، وفي أماكن متفرقة من الجسم، مصحوبة بترهلات في أماكن كثيرة، إضافة إلى ذلك، تظهر أعراض الشيخوخة واضحة، فيما يتعلق بوظائف الذاكرة المعرفية والإدراكية، ولكن التجاعيد تعتبر مزعجة أكثر من الأعراض الأخرى، لذا ينصح باستخدام بعض الأشياء الطبيعية، مثل زيت جوز الهند، يتميز بفاعلية كبيرة في شد الوجه والحفاظ على معدلات عالية من الحيوية والنضارة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
لا ينتج عن التجاعيد وخطوط الوجه أي أذى، فقد تعطيك شخصية مختلفة عن الآخرين، وقد تكون بمثابة علامات مميزة لك، ولكن تكون مزعجة للعديد من الأشخاص، ويجب التخلص منها بطرق بسيطة، في البداية هل تعلم ما الذي يسبب التجاعيد؟ ترتبط التجاعيد بالتقدم في العمر، فلو نظرت لطفل لا يبلغ من العمر سوى عامين فقط، ستجد أن
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