الوطنية للتدريب: استقبال الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

الأكاديمية الوطنية للتدريب

تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي، باختلاف انتماءاته ومعتقداته، تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، بمقر الأكاديمية.

تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج، والتي ضمت 100 متدرب إفريقي من 29 دولة إفريقية، وقام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتسليم شهادات التخرج والدروع لهم بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، في حفل التخرج ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية