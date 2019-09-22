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الوطنية للتدريب: استقبال الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي، باختلاف انتماءاته ومعتقداته، تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، بمقر الأكاديمية.
تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج، والتي ضمت 100 متدرب إفريقي من 29 دولة إفريقية، وقام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتسليم شهادات التخرج والدروع لهم بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، في حفل التخرج ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية
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المتحدث العسكري: صفحتا فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات الوحيد

قال العقيد أركان حرب تامر رفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان له، اليوم الأحد، إنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على (فيسبوك، وتويتر)، هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
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مجلس الوزراء: توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبنى

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبانٍ على مستوى الجمهورية، موزعة إلى 681 كنيسة و428 مبنى، جاء ذلك في "الإنفوجراف"، الذي نشره المركز، اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، وسلط من خلاله الضوء على محصلة أعداد للكنائس والمباني، التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.
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مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.
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رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات داخل الحرم

في لافتة مغايرة لكل ما المتعارف عليه من مبادرات في بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، دشنت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ماراثون للدراجات، لكن المفاجأة كانت حاضرة في الصفوف الأمامية للمشاركين فوق دراجاتهم، حيث تقدمهم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، يرافقه 40 من عُمداء ووكلاء الكليات، فيما ضم الماراثون نحو 300 طالب من مختلف الكليات، تحت شعار «معا ضد التطرف والإرهاب»، قبل أن يوضح «شعلان» أن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية.
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