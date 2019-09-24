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أنت عرضة للأنفلونزا في الشتاء.. اعرف السبب الحقيقي

إن الأساطير المتعلقة بالطقس الرطب ومرض الزكام قد تطورت على الأرجح بسبب سوء فهم الفيروسات، حيث أشار إلى أنه عندما يكون شخص مبللا فمن المنطقي الشعور بالبرد والرعشة
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
نزلات البرد
نزلات البرد
عند ذكر الشتاء والطقس البارد، فأول ما تفكر فيه المشروبات الدافئة والدفاية والمطر والقليل من نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل أنت في الواقع أكثر عرضة للإصابة بالمرض في الأشهر الباردة؟ ربما، لكن الخبراء يوضحون أن المطر ليس السبب. وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية: "موسم الشتاء هو الوقت الذي نواجه فيه المزيد من التهابات الجهاز التنفسي، نتيجة قضاء المزيد من الوقت في المساحات المغلقة؛ مما يسبب اتصالا مطولا بين العديد من الأشخاص وقد يكون بينهم مرضى وبالتالي ينقلون العدوى، وهناك سبب آخر يتمثل في الرطوبة.
أوضح أنه عندما ننقل الفيروسات من شخص إلى آخر، خاصة في الوقت الذي تنخفض فيه الرطوبة بالشتاء، يبقى الفيروس في الهواء لفترة طويلة بما فيه الكفاية، وربما تم إخبارك أنه يمكنك الإصابة بنزلة برد من خلال الوقوف في المطر والبقاء بالملابس المبللة، لكن يوضح الخبراء أن هذا الأمر أسطورة. وقال ستيفن مورس، أستاذ علم
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