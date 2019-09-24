أنت عرضة للأنفلونزا في الشتاء.. اعرف السبب الحقيقي

إن الأساطير المتعلقة بالطقس الرطب ومرض الزكام قد تطورت على الأرجح بسبب سوء فهم الفيروسات، حيث أشار إلى أنه عندما يكون شخص مبللا فمن المنطقي الشعور بالبرد والرعشة
عند ذكر الشتاء والطقس البارد، فأول ما تفكر فيه المشروبات الدافئة والدفاية والمطر والقليل من نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل أنت في الواقع أكثر عرضة للإصابة بالمرض في الأشهر الباردة؟ ربما، لكن الخبراء يوضحون أن المطر ليس السبب.
وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية: "موسم الشتاء هو الوقت الذي نواجه فيه المزيد من التهابات الجهاز التنفسي، نتيجة قضاء المزيد من الوقت في المساحات المغلقة؛ مما يسبب اتصالا مطولا بين العديد من الأشخاص وقد يكون بينهم مرضى وبالتالي ينقلون العدوى، وهناك سبب آخر يتمثل في الرطوبة.
أوضح أنه عندما ننقل الفيروسات من شخص إلى آخر، خاصة في الوقت الذي تنخفض فيه الرطوبة بالشتاء، يبقى الفيروس في الهواء لفترة طويلة بما فيه الكفاية، وربما تم إخبارك أنه يمكنك الإصابة بنزلة برد من خلال الوقوف في المطر والبقاء بالملابس المبللة، لكن يوضح الخبراء أن هذا الأمر أسطورة.
وقال ستيفن مورس، أستاذ علم
أوضح أنه عندما ننقل الفيروسات من شخص إلى آخر، خاصة في الوقت الذي تنخفض فيه الرطوبة بالشتاء، يبقى الفيروس في الهواء لفترة طويلة بما فيه الكفاية، وربما تم إخبارك أنه يمكنك الإصابة بنزلة برد من خلال الوقوف في المطر والبقاء بالملابس المبللة، لكن يوضح الخبراء أن هذا الأمر أسطورة.
وقال ستيفن مورس، أستاذ علم الأوبئة وخبير الأمراض الوبائية بجامعة كولومبيا في نيويورك: "اعتاد جميع آبائنا على قول ذلك، ربما لإبقائنا في منازلنا في الطقس السيئ"، كما أوضح: "يميل الناس إلى ملاحظة الأوقات التي كانوا فيها مرضى فقط".
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور خاييم فريدمان، وهو طبيب أطفال في سان دييجو، إن الأساطير المتعلقة بالطقس الرطب ومرض الزكام قد تطورت على الأرجح بسبب سوء فهم الفيروسات، حيث أشار إلى أنه عندما يكون شخص مبللا فمن المنطقي الشعور بالبرد والرعشة وبالتالي تشعر بأعراض تشبه نزلات البرد ويعتقد البعض أن لديهم حمى.
وأضاف "فريدمان": نظرًا لأن الفيروسات تزدهر في الطقس البارد، فإننا نعاني كثيرًا، نعلم الآن أن نزلات البرد ناتجة عن الفيروسات والالتهاب الرئوي ناجم عن الفيروسات أو البكتيريا، لذلك لا يمكن أن تمرض إلا إذا تعرضت لهذه الجراثيم، بصرف النظر عن الطقس".
هل يوجد موسم للأنفلونزا؟
تنتشر الأنفلونزا الموسمية على مدار العام، لكنها أكثر شيوعا في الخريف والشتاء، ويقول الخبراء إن الطقس البارد يمكن أن يسمح لفيروس الأنفلونزا بالانتشار بسهولة أكبر، لكن هناك عوامل أخرى مسؤولة عن زيادة حالات الإصابة بالأنفلونزا في الشتاء والخريف.
وتابع: "في المناطق المعتدلة، عادة ما يتزامن موسم الأنفلونزا مع الأشهر الباردة، لكن في المناطق المدارية، ترتبط الأنفلونزا غالبًا بموسم الأمطار وقد تحدث على مدار السنة أو تظهر ذروتها في شهور الشتاء والصيف، كما قد يؤثر قلة التعرض المنتظم لأشعة الشمس خلال الأشهر الباردة على الجهاز المناعي، لكن الخبراء يقولون إن هذا مجال يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
"دور أشعة الشمس غير مفهوم بشكل جيد، ولكن الضوء فوق البنفسجي المنبعث من الشمس هو مطهر معروف جيدًا، حيث قال الدكتور جيفري كلاوسنر، أستاذ الطب في قسم الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس:" إن التعرض لأشعة الشمس كان يستخدم قديما في علاج مرضى السل قبل العلاج بالمضادات الحيوية".
كيفية تقليل المخاطر؟
أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالبرد هي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وكذلك تجنب لمس الوجه أو العينين أو الأنف أو الفم بأيدٍ غير مغسولة، كما يجب أن تحاول تجنب الاتصال بأولئك الذين يعانون من السعال والعطس، بالإضافة إلى تعقيم الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر في المنزل مثل مقابض الأبواب.
تجادل "مورس" بأن جدتك ربما كانت مخطئة في الإصابة بنزلة برد من التبلل، لكن قد يكون من المفيد الاستماع إلى بعض نصائحها، فربما كانت جدتك على حق في الحفاظ على الدفء وارتداء ملابس مريحة عند الخروج، والحفاظ على عادات صحية جيدة، والبقاء رطبًا، وتجنب الإجهاد المفرط، وفي النهاية قال "إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فحاول البقاء في المنزل حتى لا تنقله للآخرين".