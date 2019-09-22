مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام وست هام

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

وست هام يونايتد

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسة السقوط فى الدورى الإنجليزي بخسارة جديدة أمام فريق وست هام يونايتد فى المباراة التى جمعتهم اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي، وسجل لصالح وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. وخاض الشياطين الحمر تحت إدارة سولشاير 6 مبارايات فاز فى مبارتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهم. ويعد هذا الفوز الخامس لوست هام فى تاريخ لقاءاته أمام اليونايتد على ملعب وست هام.

بدأ الشوط الأول بسيطرة من مانشستر يونايتد على أجواء اللقاء لكن مع فشل الوصول لشباك الخصم، كان لويست هام رأى آخر فى الدقيقة 44 من عمر المباراة حيث سجل هدفه الأول بأقدام يارمولينكو وينهى الشوط الأول بتقدم 1- 0. مع بداية الشوط الثاني استمرت المحاولات من الجانبين لإحراز الأهداف، واستطاع وست هام إنهاء آمال