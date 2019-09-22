رياضة

مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام وست هام

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
وست هام يونايتد
وست هام يونايتد
واصل فريق مانشستر يونايتد سلسة السقوط فى الدورى الإنجليزي بخسارة جديدة أمام فريق وست هام يونايتد فى المباراة التى جمعتهم اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي، وسجل لصالح وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. وخاض الشياطين الحمر تحت إدارة سولشاير 6 مبارايات فاز فى مبارتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهم. ويعد هذا الفوز الخامس لوست هام فى تاريخ لقاءاته أمام اليونايتد على ملعب وست هام.
بدأ الشوط الأول بسيطرة من مانشستر يونايتد على أجواء اللقاء لكن مع فشل الوصول لشباك الخصم، كان لويست هام رأى آخر فى الدقيقة 44 من عمر المباراة حيث سجل هدفه الأول بأقدام يارمولينكو وينهى الشوط الأول بتقدم 1- 0. مع بداية الشوط الثاني استمرت المحاولات من الجانبين لإحراز الأهداف، واستطاع وست هام إنهاء آمال
اقرأ المزيد
الأهلي -مواليد- 1999‎

الأهلي يكتسح الزمالك في دوري الجمهورية للشباب (صور)

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد 1999 في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك في ملعب الأخير بميت عقبة، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم في قمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم.. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، محققاً أول فوز له في الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سموحة سلبياً، قبل أن يفوز اليوم على الزمالك.. وفي المقابل تلقى الأبيض خسارته الثانية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليظل بلا رصيد من النقاط وتلقت شباكه 6 أهداف مقابل هدف واحد لصالحه.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد تقديم جهازه الفني بشكل رسمي

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، واستقر البدري على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب، مدربا وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وعقد البدري اجتماعا، اليوم الأحد مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل.
هدف -الزمالك (6)

عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول - تشيلسي (5)

قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة التي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج، عندما يستقبل تشيلسي نظيره ليفربول في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ويملك الليفر سجلا مميزًا من النتائج في الدوري أمام تشيلسي في الآونة الأخيرة، إذ اكتفى البلوز بتحقيق انتصار وحيد في آخر 9 مباريات أمام الريدز في الدوري، كما حقق الليفر 5 انتصارات في آخر 11 زيارة له لملعب ستامفورد بريدج في البريميرليج.
مانشستر- سيتي -وواتفورد ‎ (2)

بنتيجة تاريخية.. السيتي يكتسح واتفورد في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على نظيره واتفورد بثمانية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي "بريميرليج"، ويعد هذا من أكبر نتائج السيتي منذ فوزه الأخير على تشيلسي بسداسية نظيفة فى الموسم الماضى من البريميرليج، وسجل أهداف السيتيزنز دافيد سيلفا، وسيرجيو أجويرو، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا (ثلاث أهداف)، ونيكولاس اوتاميندى، وكيفين دي بروين. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيتي إلى 13 نقطة فى المركز الثانى، بينما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين فى المركز الأخير.
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.
مانشستر يونايتد

يونايتد يحقق فوزا صعبا على أستانا بالدوري الأوروبي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبا على حساب ضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. بدأ الشياطين الحمر، بقيادة النرويجي أولي سولشاير، اللقاء بتشكيل قوامه بالكامل من اللاعبين البدلاء باستثناء ماركوس راشفورد، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، لكن دفاع أستانا كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]