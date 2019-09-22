وقف حركة الطيران في مطار دبي بسبب طائرة مسيرة «مشبوهة»

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

مطار دبي الدولي - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم مطارات دبي، اليوم الأحد، أن وصول الرحلات الجوية تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، وقال في بيان رسمي: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر هذا اليوم"، مشيرا إلى أن سبب التعطل "نشاط طائرة بدون طيار مما أدى إلى تحويل رحلتين"، ولم يدل المتحدث باسم مطارات دبي بتفاصيل أخرى، بحسب قناة "العربية".

وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بيان رسميا، أو أن إغلاق مطار دبي الدولي لم يتجاوز 15 دقيقةـ وذلك بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة للمطار، موضحا أن الخطوة جاءت كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة. ووجهت حكومة دبي، خلال بيانها تحذيرا عاما، إذ قالت "تؤكد السلطات المختصة دعوتها لجميع أفراد المجتمع بالالتزام