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وقف حركة الطيران في مطار دبي بسبب طائرة مسيرة «مشبوهة»

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
مطار دبي الدولي - أرشيفية
مطار دبي الدولي - أرشيفية
أعلن المتحدث باسم مطارات دبي، اليوم الأحد، أن وصول الرحلات الجوية تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، وقال في بيان رسمي: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر هذا اليوم"، مشيرا إلى أن سبب التعطل "نشاط طائرة بدون طيار مما أدى إلى تحويل رحلتين"، ولم يدل المتحدث باسم مطارات دبي بتفاصيل أخرى، بحسب قناة "العربية".
وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بيان رسميا، أو أن إغلاق مطار دبي الدولي لم يتجاوز 15 دقيقةـ وذلك بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة للمطار، موضحا أن الخطوة جاءت كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة. ووجهت حكومة دبي، خلال بيانها تحذيرا عاما، إذ قالت "تؤكد السلطات المختصة دعوتها لجميع أفراد المجتمع بالالتزام
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الجيش-الليبى

قوات حفتر تشن هجوما عسكريا واسعا ضد ميليشيا السراج

شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الأحد، هجوما عسكريا على مقاتلي قوات حكومة الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد هدوء استمر لمدة أسبوع، وفقا لـ"العربية". وتشهد محاور الخلاطات واليرموك وعين زارة وخلة الفرجان وصلاح الدين، منذ مساء السبت، قتالا عنيفا، بين طرفي النزاع، استعملت فيه كل أنواع الأسلحة الثقيلة بمساندة الطائرات الحربية المسيرة، إذ تحاول قوات الجيش الليبي التقدم إلى قلب العاصمة، بينما تكافح قوات الوفاق لوقف هذا التقدم والمحافظة على مواقعها.
طائرة-مسيرة (3)

طائرات مجهولة تستهدف مقرا للحشد الشعبي في العراق

تعرض مقر لقوات "الحشد الشعبي" في العراق قرب مدينة الرطبة غربي الأنبار، اليوم الأحد، إلى قصف من قبَل طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفقا لـ"السومرية نيوز". ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن معسكرا للحشد الشعبي تعرض إلى ضربة جوية مجهولة غرب الأنبار، مؤكدًا أن الطائرة المجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقطاع عمليات الأنبار للحشد الشعبي. وأضاف المصدر أن الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة، مشيرا إلى أن الضربة لم تؤدِّ إلى وقوع أي خسائر بشرية.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

السعودية: نبذل كل جهد للدفاع عن نفسنا ضد إيران

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران، إذ أن السعودية تتشاور مع المملكة المتحدة حول الحصول على دعم عسكري، كما أن بريطانيا تعد من أقوى حلفاء بلاده عندما يتعلق الأمر بالأمن، مشددا على حرص بلاده على توفير الأمن لمنشآتها ولمواطنيها والمقيمين فيها، والمملكة ستبذل كل جهد لضمان وحفظ هذا الأمن، مشيرا إلى أن إيران انخرطت في سلوك عدواني لمدة 40 عامًا ودمرت لبنان من خلال حزب الله.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.
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أول-معبد-يهودي في-الإمارات

مجمع الأديان.. افتتاح أول معبد يهودي بالإمارات 2022

تبدأ الإمارات، في العام المقبل، إنشاء أول معبد يهودي رسمي، على أن يتم الافتتاح في عام 2022، وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبو ظبي، وسيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022، وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير الماضي في أعقاب زيارة البابا فرانسيس للإمارات، التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

قرار عاجل من الصحة.. وقف جميع الأدوية المحتوية على «الرانتيدين»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين، مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستحضرات وإخضاعها للتحليل في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، بشأن ما تردد من معلومات على بعض المواقع التواصل الاجتماعي عن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.
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هل تدفع السعودية الدول للمشاركة في حماية الملاحة؟

أصبحت حماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي مع بدء استهداف الناقلات النفطية في مياه الخليج منذ شهر يونيو الماضي. فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل قوة بحرية دولية تعمل على تأمين الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة، لا سيما احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو الماضي.
تفجير-في-أفغانستان (3)

رويترز: الغارة الفتاكة بأفغانستان نفذتها أمريكا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الغارة الفتاكة التي وقعت شرق أفغانستان وخلفت عشرات القتلى والمصابين، نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقتل نحو 30 مدنيا وأصيب 45 آخرون على الأقل جراء غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على محافظة ننكرهار شرق البلاد قرب حدود باكستان، حسب معطيات الجيش. وأكد مجلس المحافظة، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الغارة التي نفذت ليلة أمس الأربعاء، على منطقة خوكياني استهدفت مجموعة من المدنيين، في أثناء عملهم في منطقة زراعية.
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