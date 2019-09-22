رياضة

البدري يكشف موعد تقديم جهازه الفني بشكل رسمي

تحرير:أحمد بركات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
حسام البدري
حسام البدري
قال حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، واستقر البدري على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب، مدربا وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وعقد البدري اجتماعا، اليوم الأحد مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل.
وأرسل اتحاد الكرة استدعاءً رسميًّا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق. واللاعبون هم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي،
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الأهلي -مواليد- 1999‎

الأهلي يكتسح الزمالك في دوري الجمهورية للشباب (صور)

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد 1999 في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك في ملعب الأخير بميت عقبة، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم في قمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم.. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، محققاً أول فوز له في الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سموحة سلبياً، قبل أن يفوز اليوم على الزمالك.. وفي المقابل تلقى الأبيض خسارته الثانية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليظل بلا رصيد من النقاط وتلقت شباكه 6 أهداف مقابل هدف واحد لصالحه.
وست-هام‎

مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام وست هام

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسة السقوط فى الدورى الإنجليزي بخسارة جديدة أمام فريق وست هام يونايتد فى المباراة التى جمعتهم اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي، وسجل لصالح وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. وخاض الشياطين الحمر تحت إدارة سولشاير 6 مبارايات فاز فى مبارتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهم. ويعد هذا الفوز الخامس لوست هام فى تاريخ لقاءاته أمام اليونايتد على ملعب وست هام.
هدف -الزمالك (6)

عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.
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سيد معوض

محمد بركات وسيد معوض في اتحاد الكرة لهذا السبب

يعقد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، جلسة الآن مع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا للعمل ضمن الجهاز الفني للفراعنة، ويعد محمد بركات مرشحا للعمل بمنصب مدير منتخب مصر، وسيد معوض في منصب مدرب المنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.
حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
ايهاب-جلال

بيان| إيهاب جلال يكشف سر فشل مفاوضاته لتدريب المنتخب

علق إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، مساء الخميس، على فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم. وأوضح جلال، خلال البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي المصري، أسباب فشل المفاوضات قائلًا: «تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر».
حسام-البدرى

إخفاقات وإنجازات في مسيرة حسام البدري التدريبية

أخيرا أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيانًا أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإعلان وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.. وبعد أن غاب البدري لفترة كبيرة عن التدريب وانتقل للعمل الإداري وترأس نادي بيراميدز ونجح في تكوين فريق قوي احتل فى موسمه الأول المركز الثالث في بطولة الدوري.
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