البدري يكشف موعد تقديم جهازه الفني بشكل رسمي

تحرير:أحمد بركات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

حسام البدري

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، واستقر البدري على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب، مدربا وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وعقد البدري اجتماعا، اليوم الأحد مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة استدعاءً رسميًّا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق. واللاعبون هم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي،