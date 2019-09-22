بتعمل حمام على نفسها.. عجوز تحرق حفيدتها في أعضائها التناسلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

التبول اللا إرادي

تجردت "جدة" من قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، من مشاعرها، وتعدت على حفيدتها بالكي بالنار في أعضائها التناسلية، عقابًا لها على تبولها اللا إرادي بشكل متكرر؛ ما أصابها بحروق خطيرة، وبدأ كشف تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام، تفيد بوصول طفلة مصابة بحروق في مناطق حساسة، وحالتها الصحية حرجة.

على الفور، تشكل فريق من البحث الجنائي، وتبين وجود طفلة تدعى "جنة م. س."، 5 أعوام، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة. واتهم والد الطفلة، جدتها لأمها، وتدعى "صفاء ع. ع." بالاعتداء على جنة، حيث تقيم معها الطفلة، مشيرا