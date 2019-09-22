جريمة

بتعمل حمام على نفسها.. عجوز تحرق حفيدتها في أعضائها التناسلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
التبول اللا إرادي
التبول اللا إرادي
تجردت "جدة" من قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، من مشاعرها، وتعدت على حفيدتها بالكي بالنار في أعضائها التناسلية، عقابًا لها على تبولها اللا إرادي بشكل متكرر؛ ما أصابها بحروق خطيرة، وبدأ كشف تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام، تفيد بوصول طفلة مصابة بحروق في مناطق حساسة، وحالتها الصحية حرجة.
على الفور، تشكل فريق من البحث الجنائي، وتبين وجود طفلة تدعى "جنة م. س."، 5 أعوام، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة. واتهم والد الطفلة، جدتها لأمها، وتدعى "صفاء ع. ع." بالاعتداء على جنة، حيث تقيم معها الطفلة، مشيرا
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عمر -مجدي -شندي

إخلاء سبيل نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الطالب عمر شندي، نجل الكاتب الصحفي عمر شندي، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وأوضح محامي المتهم محمد عيسى، أن النيابة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل عمر، في أول جلسة لنظر تجديد حبسه،
حبس-كلابشات

استمرار حبس 6 عمال بـ«استثمار الإسماعيلية»

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 6 من عمال استثمار الإسماعيلية وكفالة 1000 جنيه لكل متهم، فيما استأنفت النيابة على القرار، وتم تحديد جلسة، غدا الإثنين، للنظر في طلب الاستئناف أمام قاضي المعارضات. وكان المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قد أمر بحبس العمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ثم تم حبسهم 15 يوما قبل صدور قرار اليوم.
حبس-متهمه

سجن سائق وربة منزل حاولا سرقة تلفزيون

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 4 سنوات على "أ. ع"، سائق توك توك، والسجن 3 سنوات على "د. ع"، ربة منزل، لاتهامهما بالشروع في سرقة تلفزيون من إحدى الشقق. تعود الواقعة في القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بالقبض على سائق توك توك وربة منزل في أثناء سرقتهما تلفزيون من شقة بدائرة القسم.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

دقائق منعت الكارثة.. انهيار سقف فصل مدرسة بالمنوفية

"جرس الفسحة ضرب" لم يكد يهنأ طلاب بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم الإعدادية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية، بموعد "الفسحة" في أول أيام العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، إذ انهار سقف أحد الفصول، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن أولياء الأمور القابعين خلف باب المدرسة، وتسابق التلاميذ الهروب من هول المشهد الذي شهدوه للمرة الأولى في حياتهم خاصة أنهم في عمر الزهور، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات التربية والتعليم والمحافظة للوقوف على ملابسات الأمر.
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جثة-فتاة

حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
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الشرطة تتصدى لمروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حبس-كلابشات

«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.
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حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".
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