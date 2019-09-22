وزير التموين: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بفضل جهود الحكومة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

علي المصيلحي وزير التموين

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة توافر أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مُشددا في هذا الصدد على أهمية قيام الجهات المعنيّة بالمتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار، في حضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف الخاص بأرصدة السلع الاستراتيجية؛ حيث أوضح أن إجمالي رصيد مخزون القمح يكفي حاجة المستهلكين لمدة 4,5 شهر، وذلك حتى 7 فبراير 2020، فيما يصل رصيد مخزون السكر إلى 10,7 شهر حتى أغسطس 2020 للسكر التمويني، و6,9 شهر حتى 17 إبريل 2020 لسكر البلاد، كما يكفي مخزون الزيت