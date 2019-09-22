رياضة

الأهلي يكتسح الزمالك في دوري الجمهورية للشباب (صور)

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
شباب الأهلي
شباب الأهلي
نجح فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد 1999 في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك في ملعب الأخير بميت عقبة، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم في قمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم.. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، محققاً أول فوز له في الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سموحة سلبياً، قبل أن يفوز اليوم على الزمالك.. وفي المقابل تلقى الأبيض خسارته الثانية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليظل بلا رصيد من النقاط وتلقت شباكه 6 أهداف مقابل هدف واحد لصالحه.
الأهلي قدم عرضًا قوياً ونجح في التفوق على لاعبي الزمالك أغلب فترات اللقاء، الا أن محاولات لاعبي الأول لم تشكل الخطورة المطلوبة في بداية اللقاء ، وسرعان ما نجح لاعبو الأهلي في هز شباك الزمالك عن طريق محمد شكري الذي سجل الهدف الأول واضاف عادل زينهم الهدف الثاني واختتم محمد فخريثلاثية الأهلي. ويضم الجهاز
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حسام-البدرى

البدري يكشف موعد تقديم جهازه الفني بشكل رسمي

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، واستقر البدري على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب، مدربا وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وعقد البدري اجتماعا، اليوم الأحد مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل.
وست-هام‎

مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام وست هام

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسة السقوط فى الدورى الإنجليزي بخسارة جديدة أمام فريق وست هام يونايتد فى المباراة التى جمعتهم اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي، وسجل لصالح وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. وخاض الشياطين الحمر تحت إدارة سولشاير 6 مبارايات فاز فى مبارتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهم. ويعد هذا الفوز الخامس لوست هام فى تاريخ لقاءاته أمام اليونايتد على ملعب وست هام.
هدف -الزمالك (6)

عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

الأهلي يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب. سجل هدف الأهلي الاول اللاعب النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 19 من زمن أحداث الشوط، حاول الزمالك تعديل النتيجة لكن دون جدوى دون أي هجمات خطيره للأبيض. وسجل الهدف الثاني حسين الشحات بعد غلطة فادحة من محمد عبدالشافي بعدما مرر الكرة بالعرض عن طريق الخطأ وهي التي استغلها حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
الأهلى -واطلع برة (1)

كيف دعم لاعبو الأهلي مؤمن زكريا في مباراة السوبر؟

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مساندة زميلهم مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، قبل بدأ المباراة المقررة لهم أمام فريق الزمالك في كأس السوبر المصري. وارتدى اللاعبون قميص عليه صورة مؤمن مكتوب عليه معاك يا مؤمن، في رسالة تدعيمية للاعب الذي يعاني من الإصابة التي أجبرت مسؤولي الفريق على عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق لحين الانتهاء من فترة العلاج. وكان مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن عدم مساندة زملائه له باستثناء أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» وعماد متعب هم من يطمئنون عليه باستمرار.
هدف -الزمالك (4)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري الذي يقوده فنيًا السويسري رينية فايلر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الساعة السابعة مساءا في مدينة الإسكندرية، ويدخل فريق نادي الزمالك كونه بطلًا لمسابقة كأس مصر الموسم قبل الماضي على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في شهر مايو من عام 2018 تحت قيادة خالد جلال.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (2)

فايلر يضم جميع اللاعبين لموقعة السوبر ويستبعد أزارو

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في قائمته من أجل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة في السوبر المحلى، وكذلك مواجهة سموحة المقرر لها الاثنين في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري الممتاز. واستبعد فايلر الرباعي المصاب المغربي وليد ازارو ومحمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد، فيما قرر ضم أيمن أشرف رغم غيابه عن السوبر للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز بكأس مصر استعدادا لتواجده في قائمة مباراة الدوري..
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