الأهلي يكتسح الزمالك في دوري الجمهورية للشباب (صور)

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

شباب الأهلي

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد 1999 في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك في ملعب الأخير بميت عقبة، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم في قمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم.. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، محققاً أول فوز له في الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سموحة سلبياً، قبل أن يفوز اليوم على الزمالك.. وفي المقابل تلقى الأبيض خسارته الثانية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليظل بلا رصيد من النقاط وتلقت شباكه 6 أهداف مقابل هدف واحد لصالحه.

الأهلي قدم عرضًا قوياً ونجح في التفوق على لاعبي الزمالك أغلب فترات اللقاء، الا أن محاولات لاعبي الأول لم تشكل الخطورة المطلوبة في بداية اللقاء ، وسرعان ما نجح لاعبو الأهلي في هز شباك الزمالك عن طريق محمد شكري الذي سجل الهدف الأول واضاف عادل زينهم الهدف الثاني واختتم محمد فخريثلاثية الأهلي. ويضم الجهاز