إخلاء سبيل نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

عمر نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الطالب عمر شندي، نجل الكاتب الصحفي عمر شندي، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وأوضح محامي المتهم محمد عيسى، أن النيابة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل عمر، في أول جلسة لنظر تجديد حبسه،