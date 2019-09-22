ليفربول يقتنص فوزًا صعبًا من تشيلسي فى البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

ليفربول وتشيلسي

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. وبهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.

بدأت المباراة بسيطرة من ليفربول، ونجح أرنولد فى تسجيل أول أهداف المباراة مبكرًا (فى الدقيقة 14) من ضربة ثابتة مررها محمد صلاح بالكعب ليسكنها أرنولد على يسار كيبا حارس مرمى البلوز. وحاول تشيلسي بعد الهدف الأول العودة للمباراة واستطاع ازبيكويتا مدافع تشيلسي فى تسجيل هدف لكن "الفار" قرر إلغاء الهدف بداعى