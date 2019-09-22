بمشاركة تريزيجيه.. أرسنال يثأر من أستون فيلا بثلاثية

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

أرسنال

حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل ثلاثية المدفعجية نيكولاس بيبي وكالوم تشامبيرس وبيير إيميريك أوباميانج، بينما سجل لأستون فيلا الثنائي جون ماكجين وويسلي موراييس. المباراة شهدت مشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًّا في تشكيلة فريقه خلال المباراة، وخرج في الدقيقة 68 ليحل المصري أحمد المحمدي بديلا له.

المباراة بدأت بضغط كبير من جانب أستون فيلا، وتمكن جون ماكجين من قص شريط الأهداف لفريقه، وسط توهان وعدم تمركز من جانب أبناء أوناي إيمري، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1- 0 لصالح أستون فيلا. في الشوط الثاني وهو الأكثر إثارة في المباراة، تمكن نيكولاس بيبي من معادلة النتيجة من نقطة الجزاء في الدقيقة 59، لكن