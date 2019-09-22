رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. أرسنال يثأر من أستون فيلا بثلاثية

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م
أرسنال
أرسنال
حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل ثلاثية المدفعجية نيكولاس بيبي وكالوم تشامبيرس وبيير إيميريك أوباميانج، بينما سجل لأستون فيلا الثنائي جون ماكجين وويسلي موراييس. المباراة شهدت مشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًّا في تشكيلة فريقه خلال المباراة، وخرج في الدقيقة 68 ليحل المصري أحمد المحمدي بديلا له.
المباراة بدأت بضغط كبير من جانب أستون فيلا، وتمكن جون ماكجين من قص شريط الأهداف لفريقه، وسط توهان وعدم تمركز من جانب أبناء أوناي إيمري، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1- 0 لصالح أستون فيلا. في الشوط الثاني وهو الأكثر إثارة في المباراة، تمكن نيكولاس بيبي من معادلة النتيجة من نقطة الجزاء في الدقيقة 59، لكن
اقرأ المزيد
وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

الإنتاج يضرب إف سي مصر بثلاثية.. ودجلة يسقط أمام طنطا

افتتح فريق الإنتاج الحربي مشواره في الدوري الممتاز بفوز كبير على نظيره فريق إف سي مصر، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الأول في الدوري الممتاز، تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 23 بهدف سجله المهاجم الجديد للفريق مامادو نديوكو نياس بعدما استلم عرضية أحمد شديد قناوي وسدد في الشباك. ثم توغل أحمد شديد داخل المنطقة ليحصل على ركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي بنجاح وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 41 لفريق العجلات الحربية.
مبارة- السوبر (6)

بعد تجاوزات السوبر.. عقوبات ضخمة ضد الأهلي والزمالك

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات التي قررت توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك اللذين لعبا مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه. وبلغ إجمالي قيمة العقوبات 600 ألف جنيه على كلا الناديين بواقع 300 ألف جنيه على الأهلى، ومثلها على الزمالك موزعة على عقوبات مختلفة ومتنوعة. وعقدت لجنة الانضباط اجتماعًا لاتخاذ عقوبات مواجهة السوبر قبل أن يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في مسابقة الدوري.
ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقتنص فوزًا صعبًا من تشيلسي فى البريميرليج

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. وبهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
اقرأ المزيد من الأخبار
ايفرتون‎

إيفرتون يخطف الفوز من وولفرهامبتون في مباراة مثيرة

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ريشارليسون هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وأدرك رومان سايس هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة التاسعة، إلا أن أليكس أيوبي أعاد المقدمة مجددًا لإيفرتون بعدها بـ3 دقائق، وفي الدقيقة 75 أدرك راؤول خيمينز هدف التعادل للضيوف، قبل أن يعود ريشارليسون ويخطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 80.
ارسنال (2)

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.
ليفربول‎ (1)

ليفربول يتخطى بيرنلي ويواصل صدارته للبريميرليج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمـيرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. افتتح الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق الريدز التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.
تريزيجيه‎

طرد تريزيجيه في خسارة أستون وليستر يقسو على بورنموث

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للثعالب، قبل أن يدرك كاليوم ويلسون هدف التعادل للضيوف، وأضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود فاري ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليرفع ليستر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]