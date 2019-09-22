بعد تجاوزات السوبر.. عقوبات ضخمة ضد الأهلي والزمالك

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

مباراة السوبر

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات التي قررت توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك اللذين لعبا مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه. وبلغ إجمالي قيمة العقوبات 600 ألف جنيه على كلا الناديين بواقع 300 ألف جنيه على الأهلى، ومثلها على الزمالك موزعة على عقوبات مختلفة ومتنوعة. وعقدت لجنة الانضباط اجتماعًا لاتخاذ عقوبات مواجهة السوبر قبل أن يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في مسابقة الدوري.

ووفقاً لمصدر باللجنة العقوبات التي تم توقيعها على النادي الأهلي، جاءت على النحو التالي: 100 ألف جنيه سب جماهير الأهلى لنظيرتها فى الزمالك، و50 ألف جنيه لسب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، و50 ألف جنيه لسب شيكابالا لاعب الزمالك، و50 ألف جنيه غرامة على كل من حسام عاشور ورمضان صبحى لاستثارة الجماهير -نفس