رياضة

بعد تجاوزات السوبر.. عقوبات ضخمة ضد الأهلي والزمالك

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
مباراة السوبر
مباراة السوبر
كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات التي قررت توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك اللذين لعبا مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه. وبلغ إجمالي قيمة العقوبات 600 ألف جنيه على كلا الناديين بواقع 300 ألف جنيه على الأهلى، ومثلها على الزمالك موزعة على عقوبات مختلفة ومتنوعة. وعقدت لجنة الانضباط اجتماعًا لاتخاذ عقوبات مواجهة السوبر قبل أن يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في مسابقة الدوري.
ووفقاً لمصدر باللجنة العقوبات التي تم توقيعها على النادي الأهلي، جاءت على النحو التالي: 100 ألف جنيه سب جماهير الأهلى لنظيرتها فى الزمالك، و50 ألف جنيه لسب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، و50 ألف جنيه لسب شيكابالا لاعب الزمالك، و50 ألف جنيه غرامة على كل من حسام عاشور ورمضان صبحى لاستثارة الجماهير -نفس
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وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

الإنتاج يضرب إف سي مصر بثلاثية.. ودجلة يسقط أمام طنطا

افتتح فريق الإنتاج الحربي مشواره في الدوري الممتاز بفوز كبير على نظيره فريق إف سي مصر، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الأول في الدوري الممتاز، تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 23 بهدف سجله المهاجم الجديد للفريق مامادو نديوكو نياس بعدما استلم عرضية أحمد شديد قناوي وسدد في الشباك. ثم توغل أحمد شديد داخل المنطقة ليحصل على ركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي بنجاح وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 41 لفريق العجلات الحربية.
أرسنال (5)

بمشاركة تريزيجيه.. أرسنال يثأر من أستون فيلا بثلاثية

حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل ثلاثية المدفعجية نيكولاس بيبي وكالوم تشامبيرس وبيير إيميريك أوباميانج، بينما سجل لأستون فيلا الثنائي جون ماكجين وويسلي موراييس. المباراة شهدت مشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًّا في تشكيلة فريقه خلال المباراة، وخرج في الدقيقة 68 ليحل المصري أحمد المحمدي بديلا له.
ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقتنص فوزًا صعبًا من تشيلسي فى البريميرليج

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. وبهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مبارة- السوبر (1)

رمضان صبحي: اليوم فرح وغداً التركيز على مواجهة سموحة

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة من تتويج فريقه بكأس السوبر بعد التغلب علي فريق نادي الزمالك، حيث قال رمضان في تصريحات بعد المباراة:" بطولة السوبر مهمة جداً، وكل الشكر للاعبي الفريق الذين كانوا رجالًا طوال المباراة واستحقوا اللقب". وعن هدفي الزمالك في شباك الأهلي أكد رمضان أن فريقه سيطر على المباراة من أول دقيقة وطبيعي أن يخفض أداء الفريق في أخر المباراة، موضحًا أن اليوم فرح وبداية من غدًا التركيز على لقاء سموحة في الدوري.
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مرتضى: صلاح محسن مقلب شربته للأهلي ورفضت رمضان صبحي

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي هرم كبير في مصر، في كل الألعاب ببطولاته وتاريخه وجماهيره الكبيرة، لكن البعض يريد الوقيعة بين الناديين بتصرفات وتصريحات غير مسؤولة. وشدد مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحديث اليوم»: «إذا قررت اللجنة لمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا فلن نتعامل معها مستقبلا، فهل يأخذون التعليمات من محمود الخطيب رئيس الأهلي؟».
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مرتضى يفتح النار على عدلي القيعي بسبب عقوبة شيكابالا

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تشكيل ناديه للجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم خلال الفترة القادمة، تضم كلًا من: إسماعيل يوسف، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى، وأشرف زكي أمينًا الصندوق، بالإضافة إلى تواجد أمير مرتضى منصور، في منصب المشرف العام على الكرة. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، إن هذه اللجنة سيكون دورها هو إدارة كل أمور الكرة، مع عمل خطة لمستقبل الفريق فيما يخص تعاقداته وكل الأمور المتعلقة.
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