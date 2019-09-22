الإنتاج يضرب إف سي مصر بثلاثية.. ودجلة يسقط أمام طنطا

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

وادي دجلة

افتتح فريق الإنتاج الحربي مشواره في الدوري الممتاز بفوز كبير على نظيره فريق إف سي مصر، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الأول في الدوري الممتاز، تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 23 بهدف سجله المهاجم الجديد للفريق مامادو نديوكو نياس بعدما استلم عرضية أحمد شديد قناوي وسدد في الشباك. ثم توغل أحمد شديد داخل المنطقة ليحصل على ركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي بنجاح وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 41 لفريق العجلات الحربية.

واستمر تفوق الإنتاج ومن خطأ في تمرير الكرة من مدافع فريق مصر إلى حارسه قطع المهاجم محمد رجب الكرة ومر من الحارس، وسدد بسهولة في الشباك الخالية مسجلا الهدف الثالث للفريق العسكري في الدقيقة 74. وحصد الإنتاج أول 3 نقاط له في الدوري ليأتي في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف بيراميدز المتصدر بفارق الأهداف