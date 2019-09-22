رياضة

الإنتاج يضرب إف سي مصر بثلاثية.. ودجلة يسقط أمام طنطا

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
وادي دجلة
وادي دجلة
افتتح فريق الإنتاج الحربي مشواره في الدوري الممتاز بفوز كبير على نظيره فريق إف سي مصر، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الأول في الدوري الممتاز، تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 23 بهدف سجله المهاجم الجديد للفريق مامادو نديوكو نياس بعدما استلم عرضية أحمد شديد قناوي وسدد في الشباك. ثم توغل أحمد شديد داخل المنطقة ليحصل على ركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي بنجاح وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 41 لفريق العجلات الحربية.
واستمر تفوق الإنتاج ومن خطأ في تمرير الكرة من مدافع فريق مصر إلى حارسه قطع المهاجم محمد رجب الكرة ومر من الحارس، وسدد بسهولة في الشباك الخالية مسجلا الهدف الثالث للفريق العسكري في الدقيقة 74. وحصد الإنتاج أول 3 نقاط له في الدوري ليأتي في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف بيراميدز المتصدر بفارق الأهداف
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مبارة- السوبر (6)

بعد تجاوزات السوبر.. عقوبات ضخمة ضد الأهلي والزمالك

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات التي قررت توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك اللذين لعبا مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه. وبلغ إجمالي قيمة العقوبات 600 ألف جنيه على كلا الناديين بواقع 300 ألف جنيه على الأهلى، ومثلها على الزمالك موزعة على عقوبات مختلفة ومتنوعة. وعقدت لجنة الانضباط اجتماعًا لاتخاذ عقوبات مواجهة السوبر قبل أن يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في مسابقة الدوري.
أرسنال (5)

بمشاركة تريزيجيه.. أرسنال يثأر من أستون فيلا بثلاثية

حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل ثلاثية المدفعجية نيكولاس بيبي وكالوم تشامبيرس وبيير إيميريك أوباميانج، بينما سجل لأستون فيلا الثنائي جون ماكجين وويسلي موراييس. المباراة شهدت مشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًّا في تشكيلة فريقه خلال المباراة، وخرج في الدقيقة 68 ليحل المصري أحمد المحمدي بديلا له.
ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقتنص فوزًا صعبًا من تشيلسي فى البريميرليج

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. وبهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
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قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.
عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020 يوم الخميس المقبل في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، ومن المُقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد انطلاق المسابقة في مراسم إجراء القرعة. وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
الجونة (1)

رسميا.. نادي الجونة يتعاقد مع «عموري»

نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات عمرو عبد الفتاح «عموري»، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، اليوم الإثنين، ومن المقرر أن ينتظم عموري في تدريبات الجونة استعدادًا لخوض منافسات دوري الموسم الجديد (2019- 2020). وكان الفريق الأول لكرة القدم بالجونة فاز على نظيره مصر للمقاصة بهدف نظيف في الدورة الرباعية المقامة في الجونة خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 10 سبتمبر بملعب الجونة، استعدادا لدوري الموسم الجديد، وأحرز هدف الجونة الوحيد اللاعب أحمد مجدي من هجمة مرتدة في الدقيقة 76.
هندريك -هيلمكه (1)

بسبب هندريك.. الفيفا يغرم الأهلي مليون دولار

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة بـ858 ألف و340 دولار، بالإضافة لـ135 ألف و360 دولار بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار. وعلمت "التحرير" أن الفيفا أرسلت لمسؤولي الأهلي فاكسا رسميا بالقرار، ويحق للأهلي الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة.
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