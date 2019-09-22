سولسكاير يرد على مورينو: خسرنا هنا العام الماضى أيضا

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

سولسكاير

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني الحالى لمانشستر يونايتد، على الانتقادات التي وجهها له جوزيه مورينيو المدرب السابق للشياطين الحمر، عقب سقوط اليونايتد االيوم الأحد بثنائية نظيفة أمام فريق وست هام، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي. وجاء تصريح مورينيو عقب المباراة، قائلا: "لا أرى أي تحسن في الوقت الحالي لمانشستر يونايتد، ولم تكن هناك أي إيجابيات تُذكر في المباراة".

وقال سولسكاير، خلال تصريحات عقب المباراة: "مورينيو؟ حسنا، أعتقد أنه على حق، ونحن خسرنا هنا العام الماضي ودائمًا هذا ملعب صعب". وأكمل المدير الفنى النرويجي: "في المباراة استغل وست هام الفرص ونحن لم نفعل ذلك، وسجل هدفين من تسديدتين جيدتين، بينما نحن لم نستغل أى فرصة". ووصل: "أملك لاعبين جيدين، وأحيانا



وقال سولسكاير، خلال تصريحات عقب المباراة: "مورينيو؟ حسنا، أعتقد أنه على حق، ونحن خسرنا هنا العام الماضي ودائمًا هذا ملعب صعب".

وأكمل المدير الفنى النرويجي: "في المباراة استغل وست هام الفرص ونحن لم نفعل ذلك، وسجل هدفين من تسديدتين جيدتين، بينما نحن لم نستغل أى فرصة".

ووصل: "أملك لاعبين جيدين، وأحيانا تصطدم ببعض المطبات خلال الطريق، وكما قلنا تمر بمراحل صعود وهبوط، هذه المجموعة لديها العزم والرغبة، وهم في حالة تركيز جيدة للمباريات المقبلة".



وجاء سولسكاير مديرًا فنيًّا عقب رحيل مورينيو على خلفية تقديمه لمستوى سيئ في الإدارة الفنية للفريق، وكان آخر مباراة للـ"سبيشال وان" أمام وست هام خسر فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما كرره سولسكاير اليوم بالخسارة بثنائية أمام نفس الفريق.