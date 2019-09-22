السيسي لمدير «الفاو»: هدفنا سد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة "فاو" في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية؛ لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري.

وأوضح مدير عام منظمة "فاو"، متابعة أجهزة المنظمة ومكتبها الإقليمي بالقاهرة، للنشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليًا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية، وكذاك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حاليًا في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية،