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السيسي لمدير «الفاو»: هدفنا سد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة "فاو" في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية؛ لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري.
وأوضح مدير عام منظمة "فاو"، متابعة أجهزة المنظمة ومكتبها الإقليمي بالقاهرة، للنشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليًا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية، وكذاك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حاليًا في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية،
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احمد-موسى

أحمد موسى عن التهديد باغتياله: متضايقين عشان فضحناهم

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتوانى لحظة في الدفاع عن الشعب المصري العظيم، لذلك "يحرض الإخوان على قتله"، معقبا: "أسهل حاجة أنشر عناوين الناس اللي بتحرض على قتلي، لكني لا ألجأ لهذا الأسلوب القذر.. ومبنخافش غير من ربنا"، مضيفا خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان لا يريد أن يدافع أي شخص عن الدولة المصرية، معقبا: "ليس لنا مصلحة إلا مع مصر وضد القطريين والأتراك وإعلام العار الذي يحرض علينا"، لافتا إلى أن "التحريض شغال من امبارح علينا بالقتل.. ومضايقين عشان فضحناهم".
انقطاع-كهرباء

على مدار 3 أيام.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالقليوبية

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي بالمناوبة عن عدة مناطق في المحافظة، على مدار 3 أيام متتالية، بداية من غد الإثنين، وقالت في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء مناورات في جميع محطات محولات الكهرباء بالمحافظة، لاختبار أجهزة ضغط الحمل، على أن يتم فصل التيار الكهربائي بالمناوبة بعدة مناطق، وفقا للخطة التي تم وضعها على مدار 3 أيام متتالية.
معرض- توت- عنخ -آمون (3)

معرض توت عنخ آمون يحطم الأرقام القياسية في تاريخ فرنسا

أرقاما غير مسبوقة حققها معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون"، الذي أغلق أبوابه مساء الأحد، في باريس، بعدما أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص، وقال القائمون على تنظيم المعرض، في بيان اليوم الأحد، إنه في خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفًا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع، بينها 60 قطعة عرضت لأول مرة خارج مصر، وفقا لسكاي نيوز.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بفضل جهود الحكومة

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة توافر أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مُشددا في هذا الصدد على أهمية قيام الجهات المعنيّة بالمتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار، في حضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
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الرئيس-السيسى

غدا.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام قمة المناخ بنيويورك

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي تعقد، غدا الإثنين، في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي في أرفع محفل عالمي.. ماذا يفعل الرئيس بنيويورك؟

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، ويتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يطير إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، القاهرة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة،
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
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