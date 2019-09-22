رياضة

لامبارد: سعيد بمستوى تشيلسي والانتصارات قادمة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
لامبارد
لامبارد
أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني لمواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة تكلف فريقه الكثير، مثل السماح لروبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز للقفز وتسديد الكرة برأسه في الشباك دون الرقابة المطلوبة. وأضاف لامبارد في تصريحاته عقب المباراة، أن البلوز مطالبون الآن بتحويل العروض الجيدة إلى نقاط، موضحًا أن لديه يقينا بأنه مع العروض التي قدمها الفريق هذا الموسم الانتصارات ستكون قادمة.
وأشار أسطورة تشيلسي السابق، إلى أن خروج إيمرسون الظهير الأيسر بسبب عودة الإصابة التي تعرض لها من قبل، ما يعني أنه عاد في وقت مبكر جدًا، وأن أندرياس كريستنسين عانى هو الآخر من إصابة في الركبة سيتم تقييمها خلال الساعات المقبلة. ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين
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ميدو: خبرة لاعبي المقاصة حسمت لقاء أسوان لصالحنا

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة، على أن المباراة الافتتاحية أمام فريق أسوان الصاعد حديثًا للدورى الممتاز كانت صعبة، فى ظل حالة الحماس والجرعة المعنوية التي حصل عليها لاعبو الفريق الجنوبي، وهو ما صعب المهمة على لاعبى المقاصة في البداية، وانتهى الشوط الأول لصالح أسوان بنتيجة 2- 1، ومع بداية الشوط الثاني طالبت اللاعبين ببذل المزيد من الجهد لمواجهة حالة الثقة والحماس لدى لاعبي أسوان، وهو ما تحقق فى الشوط الثاني، والذى انتهى لصالحنا بنتيجة 3-2 بفضل عامل الخبرة.
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أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول، بفوز فريقه على تشيلسي في البريمرليج، ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار أرنولد إلى أن فريقه استعاد توازنه سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وسجل أرنولد هدف المباراة الأول فى الدقيقة الـ14 من كرة ثابتة، مررها له محمد صلاح ليسكنها على يسار كيبا حارس مرمى البلوز.
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أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على تلقى إدارة النادي موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كانو سبورت الغيني على استاد السلام، وبحضور جماهيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"التحرير": حصلنا على الموافقات الأمنية بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة كانو سبورت على استاد السلام.. وأضاف: "المباراة ستقام يوم 28 من الشهر الجاري، وعلى استاد السلام بعد الحصول على الموافقة من الجهات الأمنية".
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

توج نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل الكرة في وسط الملعب من الجانب الأيمن، وراوغ المدافع البرازيلي ديفيد لويز وانطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة متقنة، سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس الألماني بيرند لينو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بثلاثية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.
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أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
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6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
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تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
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