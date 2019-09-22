لامبارد: سعيد بمستوى تشيلسي والانتصارات قادمة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

لامبارد

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني لمواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة تكلف فريقه الكثير، مثل السماح لروبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز للقفز وتسديد الكرة برأسه في الشباك دون الرقابة المطلوبة. وأضاف لامبارد في تصريحاته عقب المباراة، أن البلوز مطالبون الآن بتحويل العروض الجيدة إلى نقاط، موضحًا أن لديه يقينا بأنه مع العروض التي قدمها الفريق هذا الموسم الانتصارات ستكون قادمة.

وأشار أسطورة تشيلسي السابق، إلى أن خروج إيمرسون الظهير الأيسر بسبب عودة الإصابة التي تعرض لها من قبل، ما يعني أنه عاد في وقت مبكر جدًا، وأن أندرياس كريستنسين عانى هو الآخر من إصابة في الركبة سيتم تقييمها خلال الساعات المقبلة. ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين