معرض توت عنخ آمون يحطم الأرقام القياسية في تاريخ فرنسا

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

معرض توت عنخ آمون في فرنسا

أرقاما غير مسبوقة حققها معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون"، الذي أغلق أبوابه مساء الأحد، في باريس، بعدما أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص، وقال القائمون على تنظيم المعرض، في بيان اليوم الأحد، إنه في خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفًا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع، بينها 60 قطعة عرضت لأول مرة خارج مصر، وفقا لسكاي نيوز.

وسجل معرض "توت عنخ آمون" الذي كان يفتح أبوابه حتى منتصف الليل واختتم مساء الأحد، مستويات قياسية من الوافدين، وبات رسميًا المعرض الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا. وأطاح المعرض الرقم القياسي الذي كان مسجلًا لحساب معرض آخر عن الفرعون اليافع، هو "توت عنخ آمون وعصره" الذي زاره 1.24 مليون شخص عام 1967