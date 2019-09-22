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معرض توت عنخ آمون يحطم الأرقام القياسية في تاريخ فرنسا

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
معرض توت عنخ آمون في فرنسا
معرض توت عنخ آمون في فرنسا
أرقاما غير مسبوقة حققها معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون"، الذي أغلق أبوابه مساء الأحد، في باريس، بعدما أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص، وقال القائمون على تنظيم المعرض، في بيان اليوم الأحد، إنه في خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفًا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع، بينها 60 قطعة عرضت لأول مرة خارج مصر، وفقا لسكاي نيوز.
وسجل معرض "توت عنخ آمون" الذي كان يفتح أبوابه حتى منتصف الليل واختتم مساء الأحد، مستويات قياسية من الوافدين، وبات رسميًا المعرض الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا. وأطاح المعرض الرقم القياسي الذي كان مسجلًا لحساب معرض آخر عن الفرعون اليافع، هو "توت عنخ آمون وعصره" الذي زاره 1.24 مليون شخص عام 1967
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احمد-موسى

أحمد موسى عن التهديد باغتياله: متضايقين عشان فضحناهم

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتوانى لحظة في الدفاع عن الشعب المصري العظيم، لذلك "يحرض الإخوان على قتله"، معقبا: "أسهل حاجة أنشر عناوين الناس اللي بتحرض على قتلي، لكني لا ألجأ لهذا الأسلوب القذر.. ومبنخافش غير من ربنا"، مضيفا خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان لا يريد أن يدافع أي شخص عن الدولة المصرية، معقبا: "ليس لنا مصلحة إلا مع مصر وضد القطريين والأتراك وإعلام العار الذي يحرض علينا"، لافتا إلى أن "التحريض شغال من امبارح علينا بالقتل.. ومضايقين عشان فضحناهم".
انقطاع-كهرباء

على مدار 3 أيام.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالقليوبية

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي بالمناوبة عن عدة مناطق في المحافظة، على مدار 3 أيام متتالية، بداية من غد الإثنين، وقالت في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء مناورات في جميع محطات محولات الكهرباء بالمحافظة، لاختبار أجهزة ضغط الحمل، على أن يتم فصل التيار الكهربائي بالمناوبة بعدة مناطق، وفقا للخطة التي تم وضعها على مدار 3 أيام متتالية.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي لمدير «الفاو»: هدفنا سد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة "فاو" في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية؛ لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بفضل جهود الحكومة

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة توافر أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مُشددا في هذا الصدد على أهمية قيام الجهات المعنيّة بالمتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار، في حضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
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معرض-توت-عنخ-امون-في-باريس (3)

معرض «توت عنخ آمون» بفرنسا يسجل رقما قياسيا

كشف سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو إيهاب بدوي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن معرض توت عنخ أمون المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية، والذي يعد الحدث الأبرز خلال العام الثقافي المصري الفرنسي في 2019، حطم للمرة الثانية الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم كافة الأحداث الثقافية بفرنسا، إذ تم طبقا لآخر تعداد رسمى صادر عن مسئولي المعرض استقبال مليون و371 ألفا و476 زائرا حتى اليوم لمحبي وعشاق الحضارة الفرعونية القديمة من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات.
لقاء-السيسي-وترامب (1)

علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
السيسى-وماكرون

«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
ميركل

ميركل: قادة دول السبع يرفضون التصعيد ضد إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين: "إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي". وأضافت ميركل أن جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية، وأن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، لإعادة طهران إلى مسارها الصحيح، وفقا لـ"رويترز". وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.
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