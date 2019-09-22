رياضة

أرقام قياسية جديدة لليفربول بعد موقعة تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي
نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من نظيره تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. بهذا الفوز احتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
وشهدت المباراة تحقيق الريدز للعديد من الأرقام المميزة على حساب البلوز: - أبرز رقم قياسي للريدز أنه أول فريق في منافسات البريميرليج يحقق الفوز في أول 6 مباريات لموسمين متتاليين. - تفوق أبناء كلوب على صعيد الكرات الثابتة، فمنذ انطلاق الموسم الماضي سجل ليفربول 34 هدفًا في الدوري الإنجليزي من ركلات ثابتة
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أحمد حسام ميدو (2)

ميدو: خبرة لاعبي المقاصة حسمت لقاء أسوان لصالحنا

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة، على أن المباراة الافتتاحية أمام فريق أسوان الصاعد حديثًا للدورى الممتاز كانت صعبة، فى ظل حالة الحماس والجرعة المعنوية التي حصل عليها لاعبو الفريق الجنوبي، وهو ما صعب المهمة على لاعبى المقاصة في البداية، وانتهى الشوط الأول لصالح أسوان بنتيجة 2- 1، ومع بداية الشوط الثاني طالبت اللاعبين ببذل المزيد من الجهد لمواجهة حالة الثقة والحماس لدى لاعبي أسوان، وهو ما تحقق فى الشوط الثاني، والذى انتهى لصالحنا بنتيجة 3-2 بفضل عامل الخبرة.
ارنولد‎ (1)

أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول، بفوز فريقه على تشيلسي في البريمرليج، ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار أرنولد إلى أن فريقه استعاد توازنه سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وسجل أرنولد هدف المباراة الأول فى الدقيقة الـ14 من كرة ثابتة، مررها له محمد صلاح ليسكنها على يسار كيبا حارس مرمى البلوز.
جمهور-الاهلى

مرجان يكشف عدد جماهير مباراة الأهلي وكانو سبورت

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على تلقى إدارة النادي موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كانو سبورت الغيني على استاد السلام، وبحضور جماهيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"التحرير": حصلنا على الموافقات الأمنية بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة كانو سبورت على استاد السلام.. وأضاف: "المباراة ستقام يوم 28 من الشهر الجاري، وعلى استاد السلام بعد الحصول على الموافقة من الجهات الأمنية".
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ارنولد‎ (1)

أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول، بفوز فريقه على تشيلسي في البريمرليج، ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار أرنولد إلى أن فريقه استعاد توازنه سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وسجل أرنولد هدف المباراة الأول فى الدقيقة الـ14 من كرة ثابتة، مررها له محمد صلاح ليسكنها على يسار كيبا حارس مرمى البلوز.
لامبارد

لامبارد: سعيد بمستوى تشيلسي والانتصارات قادمة

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني لمواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة تكلف فريقه الكثير، مثل السماح لروبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز للقفز وتسديد الكرة برأسه في الشباك دون الرقابة المطلوبة. وأضاف لامبارد في تصريحاته عقب المباراة، أن البلوز مطالبون الآن بتحويل العروض الجيدة إلى نقاط، موضحًا أن لديه يقينا بأنه مع العروض التي قدمها الفريق هذا الموسم الانتصارات ستكون قادمة.
ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقتنص فوزًا صعبًا من تشيلسي فى البريميرليج

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. وبهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
محمد-صلاح

يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
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