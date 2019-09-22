أرقام قياسية جديدة لليفربول بعد موقعة تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

ليفربول وتشيلسي

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من نظيره تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. بهذا الفوز احتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.

وشهدت المباراة تحقيق الريدز للعديد من الأرقام المميزة على حساب البلوز: - أبرز رقم قياسي للريدز أنه أول فريق في منافسات البريميرليج يحقق الفوز في أول 6 مباريات لموسمين متتاليين. - تفوق أبناء كلوب على صعيد الكرات الثابتة، فمنذ انطلاق الموسم الماضي سجل ليفربول 34 هدفًا في الدوري الإنجليزي من ركلات ثابتة