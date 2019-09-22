أرقام قياسية جديدة لليفربول بعد موقعة تشيلسي
تحرير:محمد جمال
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
ليفربول وتشيلسي
نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من نظيره تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى.
بهذا الفوز احتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
وشهدت المباراة تحقيق الريدز للعديد من الأرقام المميزة على حساب البلوز:
- أبرز رقم قياسي للريدز أنه أول فريق في منافسات البريميرليج يحقق الفوز في أول 6 مباريات لموسمين متتاليين.
- تفوق أبناء كلوب على صعيد الكرات الثابتة، فمنذ انطلاق الموسم الماضي سجل ليفربول 34 هدفًا في الدوري الإنجليزي من ركلات ثابتة
وشهدت المباراة تحقيق الريدز للعديد من الأرقام المميزة على حساب البلوز:
- أبرز رقم قياسي للريدز أنه أول فريق في منافسات البريميرليج يحقق الفوز في أول 6 مباريات لموسمين متتاليين.
- تفوق أبناء كلوب على صعيد الكرات الثابتة، فمنذ انطلاق الموسم الماضي سجل ليفربول 34 هدفًا في الدوري الإنجليزي من ركلات ثابتة أكثر من أي فريق آخر.
- عادل كلوب رقم جوارديولا المدير الفنى للسيتي، وأًصبح الألماني ثاني مدرب في تاريخ البريميرليج ينجح في الوصول إلى الفوز الخامس عشر، وعادل بذلك رقم جوارديولا.
- وصل كلوب مع ليفربول لمباراته رقم 150 بالبريميرليج، وحقق الفوز في 92 مباراة، فقط، مورينيو فاز أكثر منه في أول 150 مباراة (105) مباريات.
- حقق تشيلسي رقمًا سلبيًّا لأول مرة في تاريخه بالبريميرليج، بعدما استقبلت شباكه 13 هدفًا في أول 6 مباريات.