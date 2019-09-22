رياضة

مرجان يكشف عدد جماهير مباراة الأهلي وكانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
جمهور الأهلي
جمهور الأهلي
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على تلقى إدارة النادي موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كانو سبورت الغيني على استاد السلام، وبحضور جماهيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"التحرير": حصلنا على الموافقات الأمنية بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة كانو سبورت على استاد السلام.. وأضاف: "المباراة ستقام يوم 28 من الشهر الجاري، وعلى استاد السلام بعد الحصول على الموافقة من الجهات الأمنية".
ومن المنتظر أن يرتدي الأهلي قميصه الجديد بعد أن تسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام الجارية، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة «أمبرو» وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي. وفضلت شركة الملابس تأجيل ظهور الزي الجديد، إلى ما بعد مباراة الزمالك في كأس السوبر، ومباراة
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ميدو: خبرة لاعبي المقاصة حسمت لقاء أسوان لصالحنا

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة، على أن المباراة الافتتاحية أمام فريق أسوان الصاعد حديثًا للدورى الممتاز كانت صعبة، فى ظل حالة الحماس والجرعة المعنوية التي حصل عليها لاعبو الفريق الجنوبي، وهو ما صعب المهمة على لاعبى المقاصة في البداية، وانتهى الشوط الأول لصالح أسوان بنتيجة 2- 1، ومع بداية الشوط الثاني طالبت اللاعبين ببذل المزيد من الجهد لمواجهة حالة الثقة والحماس لدى لاعبي أسوان، وهو ما تحقق فى الشوط الثاني، والذى انتهى لصالحنا بنتيجة 3-2 بفضل عامل الخبرة.
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أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول، بفوز فريقه على تشيلسي في البريمرليج، ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار أرنولد إلى أن فريقه استعاد توازنه سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وسجل أرنولد هدف المباراة الأول فى الدقيقة الـ14 من كرة ثابتة، مررها له محمد صلاح ليسكنها على يسار كيبا حارس مرمى البلوز.
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أرقام قياسية جديدة لليفربول بعد موقعة تشيلسي

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من نظيره تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. بهذا الفوز احتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
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رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
الأهلى -واطلع برة (2)

الأهلي يسقط كانو سبورت بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

تمكن الأهلي من تحقيق فوزًا مهما على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي الأهلي وحاول لاعبو الأطراف سواء أحمد فتحي أو علي معلول إرسال عرضيات مكثفة للاعبي الهجوم من أجل استغلال ثغرات دفاع كانو سبورت في الكرات العرضية، أول تهديد خطير من الأهلي كان من عرضية أحمد فتحي من الجبهة اليمنى حولها حمدي فتحي برأسه لتعلو العارضة في أول فرصة للأهلي.
الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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