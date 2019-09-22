مرجان يكشف عدد جماهير مباراة الأهلي وكانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

جمهور الأهلي

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على تلقى إدارة النادي موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كانو سبورت الغيني على استاد السلام، وبحضور جماهيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"التحرير": حصلنا على الموافقات الأمنية بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة كانو سبورت على استاد السلام.. وأضاف: "المباراة ستقام يوم 28 من الشهر الجاري، وعلى استاد السلام بعد الحصول على الموافقة من الجهات الأمنية".

ومن المنتظر أن يرتدي الأهلي قميصه الجديد بعد أن تسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام الجارية، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة «أمبرو» وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي. وفضلت شركة الملابس تأجيل ظهور الزي الجديد، إلى ما بعد مباراة الزمالك في كأس السوبر، ومباراة