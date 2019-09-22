أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

ألكسندر ارنولد

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول، بفوز فريقه على تشيلسي في البريمرليج، ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار أرنولد إلى أن فريقه استعاد توازنه سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وسجل أرنولد هدف المباراة الأول فى الدقيقة الـ14 من كرة ثابتة، مررها له محمد صلاح ليسكنها على يسار كيبا حارس مرمى البلوز.

وقال أرنولد فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد حققنا انتصارًا كبيرًا، تعرضنا لانتكاسة في منتصف الأسبوع الماضي أمام نابولي، لكننا نجحنا في العودة للمسار الصحيح". وأكمل قائلا: "كنا ندرك أننا سنواجه الكثير من الصعوبات خلال الشوط الثاني رغم تقدمنا على تشيلسي بنتيجة هدفين، تشيلسي يمتلك فريقًا جيدًا، كانت