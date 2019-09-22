على مدار 3 أيام.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

قطع كهرباء - ارشيفية

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي بالمناوبة عن عدة مناطق في المحافظة، على مدار 3 أيام متتالية، بداية من غد الإثنين، وقالت في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء مناورات في جميع محطات محولات الكهرباء بالمحافظة، لاختبار أجهزة ضغط الحمل، على أن يتم فصل التيار الكهربائي بالمناوبة بعدة مناطق، وفقا للخطة التي تم وضعها على مدار 3 أيام متتالية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا عن محطة محولات بنها القديمة، ومحطة محولات بنها الجديدة، ومحطة محولات شرق بنها، ومحطة محولات كفر شكر، والقري التابعة للمركزين بالتناوب لمدة 3 ساعات تبدأ الخامسة صباحا وحتى الثامنة صباحا من اليوم نفسه.وتابعت بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي