ميدو: خبرة لاعبي المقاصة حسمت لقاء أسوان لصالحنا

تحرير:عوض سليم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

ميدو

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة، على أن المباراة الافتتاحية أمام فريق أسوان الصاعد حديثًا للدورى الممتاز كانت صعبة، فى ظل حالة الحماس والجرعة المعنوية التي حصل عليها لاعبو الفريق الجنوبي، وهو ما صعب المهمة على لاعبى المقاصة في البداية، وانتهى الشوط الأول لصالح أسوان بنتيجة 2- 1، ومع بداية الشوط الثاني طالبت اللاعبين ببذل المزيد من الجهد لمواجهة حالة الثقة والحماس لدى لاعبي أسوان، وهو ما تحقق فى الشوط الثاني، والذى انتهى لصالحنا بنتيجة 3-2 بفضل عامل الخبرة.

وقال ميدو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن الفوز سيعطي فريقه دفعة معنوية قوية مع بداية انطلاق الدوري الممتاز، وقال إنه يأمل في الوصول إلى المربع الذهبي هذا الموسم. من جانبه اشتكى مجدي عبدالعاطي المدير الفني لأسوان، من سوء حالة ملعب استاد أسوان، والذي كان مغلقا منذ شهر أبريل الماضي، ولم يتم افتتاحه إلا