رياضة

ميدو: خبرة لاعبي المقاصة حسمت لقاء أسوان لصالحنا

تحرير:عوض سليم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
ميدو
ميدو
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة، على أن المباراة الافتتاحية أمام فريق أسوان الصاعد حديثًا للدورى الممتاز كانت صعبة، فى ظل حالة الحماس والجرعة المعنوية التي حصل عليها لاعبو الفريق الجنوبي، وهو ما صعب المهمة على لاعبى المقاصة في البداية، وانتهى الشوط الأول لصالح أسوان بنتيجة 2- 1، ومع بداية الشوط الثاني طالبت اللاعبين ببذل المزيد من الجهد لمواجهة حالة الثقة والحماس لدى لاعبي أسوان، وهو ما تحقق فى الشوط الثاني، والذى انتهى لصالحنا بنتيجة 3-2 بفضل عامل الخبرة.
وقال ميدو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن الفوز سيعطي فريقه دفعة معنوية قوية مع بداية انطلاق الدوري الممتاز، وقال إنه يأمل في الوصول إلى المربع الذهبي هذا الموسم. من جانبه اشتكى مجدي عبدالعاطي المدير الفني لأسوان، من سوء حالة ملعب استاد أسوان، والذي كان مغلقا منذ شهر أبريل الماضي، ولم يتم افتتاحه إلا
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أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

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مرجان يكشف عدد جماهير مباراة الأهلي وكانو سبورت

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على تلقى إدارة النادي موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كانو سبورت الغيني على استاد السلام، وبحضور جماهيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"التحرير": حصلنا على الموافقات الأمنية بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة كانو سبورت على استاد السلام.. وأضاف: "المباراة ستقام يوم 28 من الشهر الجاري، وعلى استاد السلام بعد الحصول على الموافقة من الجهات الأمنية".
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أرقام قياسية جديدة لليفربول بعد موقعة تشيلسي

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من نظيره تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. بهذا الفوز احتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
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قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.
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ميدو وحازم إمام يحضران قرعة بطولة العالم للإسكواش

حضر أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، وحازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة بطولتي العالم للإسكواش للسيدات والرجال، وتقام البطولتان تحت سفح الأهرامات. وتقام بطولة العالم لسيدات الإسكواش (2019- 2020) لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار، أما البطولة الثانية التي تقام على هامشها فهي بطولة CIB للرجال.
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المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
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مرتضى منصور ينتقد حكم موقعة الزمالك ضد المقاصة

انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين محمد معروف حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال منصور في تصريحات تليفزيوينة فجر اليوم الأربعاء، «محمد معروف سبق وأن ألغى هدفًا صحيحًا للحرس في مرمى الأهلي بالدوري الممتاز.. البداية ليست جيدة من لجنة الحكام».
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