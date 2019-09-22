تعادل إيجابى وأول طرد.. حصيلة لقاء المصرى والحدود

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

فريق المصرى

تعادل فريق المصرى البورسعيدي أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الجيش في السويس ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى ، سجل لصالح فريق حرس الحدود أحمد شرويده، بينما سجل لصالح الفريق البورسعيدي أوستين أموتو . وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقطتي التعادل فى افتتاح مبارياتهما فى البطولة المحلية، كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى الدورى المصرى بطرد إيزى إيميكا. ويتصدر جدول ترتيب الدورى حتى الان، كلًا من بيراميدز والإنتاج الحربى ومصر المقاصة والمقاولون الإسماعيلي وطنطا .

البداية جاءت قوية حاول خلالها المصرى إحراز هدف مبكر، لكن قرار طارق مجدى حكم المباراة بطرد إيميكا إيزى فى الدقيقة الـ9، أربك حسابات المصرى، لكن نجح الفريق البورسعيدي في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال الشوط الأول . ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت محاولات المصرى بحذر شديد بسبب حالة الطرد، كما حاول حرس الحدود