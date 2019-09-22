رياضة

تعادل إيجابى وأول طرد.. حصيلة لقاء المصرى والحدود

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
فريق المصرى
فريق المصرى
تعادل فريق المصرى البورسعيدي أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الجيش في السويس ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى ، سجل لصالح فريق حرس الحدود أحمد شرويده، بينما سجل لصالح الفريق البورسعيدي أوستين أموتو . وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقطتي التعادل فى افتتاح مبارياتهما فى البطولة المحلية، كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى الدورى المصرى بطرد إيزى إيميكا. ويتصدر جدول ترتيب الدورى حتى الان، كلًا من بيراميدز والإنتاج الحربى ومصر المقاصة والمقاولون الإسماعيلي وطنطا .
البداية جاءت قوية حاول خلالها المصرى إحراز هدف مبكر، لكن قرار طارق مجدى حكم المباراة بطرد إيميكا إيزى فى الدقيقة الـ9، أربك حسابات المصرى، لكن نجح الفريق البورسعيدي في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال الشوط الأول . ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت محاولات المصرى بحذر شديد بسبب حالة الطرد، كما حاول حرس الحدود
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ريال مدريد -واشبيلية‎

ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من إشبيلية في الليجا

نجح فريق ريال مدريد في اقتناص فوز صعب على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المبارة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فاز فى ثلاث وتعادل فى مباراتين. ويعد هذا الفوز هو الثالث لزيدان خارج أرضه منذ عودته لتدريب الملكى، كما تعد هذه المرة الأولى منذ 17 مباراة يخرج فيها الريال بدون أهداف فى مرماه على ملعب إشبيلية.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر ضد الأهلي والزمالك

أصدرت لجنة الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، حيث بلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال 30 يوما من تاريخ إصدار العقوبات. وجاءت الغرامات المالية على النادي الأهلي على النحو التالي 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.
نجوم الأهلي

فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.
وادي دجلة 2018

وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.
سيد معوض

سيد معوض: «عدم التطبيل أضر بعملي في الأهلي»

تحدث سيد معوض، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن عمله السابق في قناة بيراميدز، وهل تسبب ذلك في تقلص فرص وجوده في الجهاز الفني لفريق الأحمر مرة أخرى. وقال معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة قناة صدى البلد: «إذا تسبب عملي في قناة بيراميدز في قرار استبعادي من الجهاز الفني للأهلي في أي وقت بعدها، فسيكون ذلك بسبب السوشيال ميديا فقط، لأنني لم أخطئ في حق النادي بأي كلمة مطلقا طوال فترة عملي ببيراميدز».
محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
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