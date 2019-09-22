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أحمد موسى عن التهديد باغتياله: متضايقين عشان فضحناهم

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتوانى لحظة في الدفاع عن الشعب المصري العظيم، لذلك "يحرض الإخوان على قتله"، معقبا: "أسهل حاجة أنشر عناوين الناس اللي بتحرض على قتلي، لكني لا ألجأ لهذا الأسلوب القذر.. ومبنخافش غير من ربنا"، مضيفا خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان لا يريد أن يدافع أي شخص عن الدولة المصرية، معقبا: "ليس لنا مصلحة إلا مع مصر وضد القطريين والأتراك وإعلام العار الذي يحرض علينا"، لافتا إلى أن "التحريض شغال من امبارح علينا بالقتل.. ومضايقين عشان فضحناهم".
وأشار موسى، إلى أن اعتذار قناة الجزيرة عن فبركة الفيديوهات غير مقبول، لأنها مستمرة في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات ساعات الليل والنهار، مستكملا: "قناة الجزيرة الإرهابية لا علاقة لها بالمهنية وتعمل على فبركة الفيديوهات والأصوات بالإضافة إلى إطلاق الأكاذيب والادعاءات على الدولة المصرية"، معقبًا: "كل يوم
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انقطاع-كهرباء

على مدار 3 أيام.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالقليوبية

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي بالمناوبة عن عدة مناطق في المحافظة، على مدار 3 أيام متتالية، بداية من غد الإثنين، وقالت في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء مناورات في جميع محطات محولات الكهرباء بالمحافظة، لاختبار أجهزة ضغط الحمل، على أن يتم فصل التيار الكهربائي بالمناوبة بعدة مناطق، وفقا للخطة التي تم وضعها على مدار 3 أيام متتالية.
معرض- توت- عنخ -آمون (3)

معرض توت عنخ آمون يحطم الأرقام القياسية في تاريخ فرنسا

أرقاما غير مسبوقة حققها معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون"، الذي أغلق أبوابه مساء الأحد، في باريس، بعدما أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص، وقال القائمون على تنظيم المعرض، في بيان اليوم الأحد، إنه في خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفًا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع، بينها 60 قطعة عرضت لأول مرة خارج مصر، وفقا لسكاي نيوز.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي لمدير «الفاو»: هدفنا سد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة "فاو" في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية؛ لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بفضل جهود الحكومة

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة توافر أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مُشددا في هذا الصدد على أهمية قيام الجهات المعنيّة بالمتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار، في حضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
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أحمد موسى

أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
الرئيس-السيسى

لأول مرة.. ياسر رزق يكشف عن محاولة اغتيال السيسي

كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، معلومات لأول مرة قائلًا: "كان هناك معلومات أن هناك شيء يعد لاغتيال قيادات القوات المسلحة الذين يستمعون لخطاب محمد مرسي في قاعة المؤتمرات، لولا أن أحد كبار معاوني الفريق عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة في ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن القيادة التي نبهت الرئيس السيسي مازال أحد أكبر معاونيه الآن. وقال رزق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حياته وحياة أسرته وأحفاده على المحك؛ من أجل الدولة المصرية في ثورة 30 يونيو.
المستشار عماد أبو هاشم

عماد أبوهاشم:الإخوان بيعملوا زبيبة الصلاة بـ«المكوه»

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، إن الإسلام فى مفهوم جماعة الإخوان الإرهابية مجرد طقوس وحركات ومظاهر تستخدم فقط للدعايا. وأوضح أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، والذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «لو واحد عنده تجارة بيربى دقنه ويعمل زبيبة الصلاة اللى بيعملوها دى لمجرد إنه هو يروج التجارة بتاعته». وأضاف: «بيطيلوا زبيبة الصلاة ن طريق الكى، يعنى هى بتكون مصطنعة، وبيقولوا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل».
المستشار عماد أبو هاشم

إخواني منشق يعتذر للسيسي على الهواء: أخطأت في حقك

تقدم المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، وال1ى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «أنا بقول للرئيس إنى أخطأت فى حقك، وأنا بعتذر، محبتش أعتذر من تركيا، عشان أبقى موجود وأقولك دا اللى يرضى الله، لو أنت مش هتسامحنى أنا مستعد أديك حقك بما يرضى الله لأن ربنا هيحاسبنى، وفيه جزء ربنا عاقبنى بيه بالبذاءات اللى بشوفها وهى متهمنيش خالص بس أنا بقرأ حكمة ربنا».
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