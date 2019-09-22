أحمد موسى عن التهديد باغتياله: متضايقين عشان فضحناهم

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتوانى لحظة في الدفاع عن الشعب المصري العظيم، لذلك "يحرض الإخوان على قتله"، معقبا: "أسهل حاجة أنشر عناوين الناس اللي بتحرض على قتلي، لكني لا ألجأ لهذا الأسلوب القذر.. ومبنخافش غير من ربنا"، مضيفا خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان لا يريد أن يدافع أي شخص عن الدولة المصرية، معقبا: "ليس لنا مصلحة إلا مع مصر وضد القطريين والأتراك وإعلام العار الذي يحرض علينا"، لافتا إلى أن "التحريض شغال من امبارح علينا بالقتل.. ومضايقين عشان فضحناهم".

وأشار موسى، إلى أن اعتذار قناة الجزيرة عن فبركة الفيديوهات غير مقبول، لأنها مستمرة في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات ساعات الليل والنهار، مستكملا: "قناة الجزيرة الإرهابية لا علاقة لها بالمهنية وتعمل على فبركة الفيديوهات والأصوات بالإضافة إلى إطلاق الأكاذيب والادعاءات على الدولة المصرية"، معقبًا: "كل يوم