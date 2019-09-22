جيانا فاروق تحقق ذهبية جديدة فى الكاراتيه

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

جيانا فاروق

نجحت اللاعبة جيانا فاروق، نجمة مصر فى الكاراتيه، في حصد الميدالية الذهبية ببطولة سيرياس إيه، المقامة بدولة تشيلي، والتي تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية للعبة الكاراتيه. وتغلبت النجمة المصرية، اليوم الأحد، على بطلة روسيا بنتيجة 5- 0 في إطار المباراة النهائية من منافسات وزن أقل من 61 كجم، كما توجت المصرية فريال عبدالعزيز هى الأخرى بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 68 كجم، بعد فوزها على لاعبة إيطاليا بنتيجة 1- 0، في لقاء لتحديد المركز الثالث.

وتعد هذه الذهبية هي الثانية لجيانا فاروق في أقل من شهر بعدما حققت جيانا الميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة الدورى العالمى الذى أقيم في اليابان، بعد تغلبها على منافستها الفرنسية فى الدور النهائى من البطولة بوزن تحت 61 كجم، بنتيجة 4- 3، لتحتل المركز الأول بالدورى العالمى. كما حققت لاعبة المنتخب الوطني