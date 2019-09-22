رياضة

جيانا فاروق تحقق ذهبية جديدة فى الكاراتيه

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
جيانا فاروق
جيانا فاروق
نجحت اللاعبة جيانا فاروق، نجمة مصر فى الكاراتيه، في حصد الميدالية الذهبية ببطولة سيرياس إيه، المقامة بدولة تشيلي، والتي تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية للعبة الكاراتيه. وتغلبت النجمة المصرية، اليوم الأحد، على بطلة روسيا بنتيجة 5- 0 في إطار المباراة النهائية من منافسات وزن أقل من 61 كجم، كما توجت المصرية فريال عبدالعزيز هى الأخرى بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 68 كجم، بعد فوزها على لاعبة إيطاليا بنتيجة 1- 0، في لقاء لتحديد المركز الثالث.
وتعد هذه الذهبية هي الثانية لجيانا فاروق في أقل من شهر بعدما حققت جيانا الميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة الدورى العالمى الذى أقيم في اليابان، بعد تغلبها على منافستها الفرنسية فى الدور النهائى من البطولة بوزن تحت 61 كجم، بنتيجة 4- 3، لتحتل المركز الأول بالدورى العالمى. كما حققت لاعبة المنتخب الوطني
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ريال مدريد -واشبيلية‎

ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من إشبيلية في الليجا

نجح فريق ريال مدريد في اقتناص فوز صعب على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المبارة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فاز فى ثلاث وتعادل فى مباراتين. ويعد هذا الفوز هو الثالث لزيدان خارج أرضه منذ عودته لتدريب الملكى، كما تعد هذه المرة الأولى منذ 17 مباراة يخرج فيها الريال بدون أهداف فى مرماه على ملعب إشبيلية.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر ضد الأهلي والزمالك

أصدرت لجنة الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، حيث بلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال 30 يوما من تاريخ إصدار العقوبات. وجاءت الغرامات المالية على النادي الأهلي على النحو التالي 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.
نجوم الأهلي

فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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جيانا-فاروق

جيانا فاروق تفوز بذهبية الدوري العالمي للكاراتية

توجت جيانا فاروق، بذهبية وزن 61كجم للكاراتية، بعد فوزها على ليليا بطلة فرنسا، بنتيجة (4-3)، ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتية، المُقام حاليًا في اليابان، وكانت جيانا تأهلت إلى المباراة النهائية، عقب تغلبها أمس السبت على المصنفة الأولى على العالم الصينية ين يويان، بنتيجة (5-0) في نصف النهائي، ويعد الدوري، أحد المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020، وتشارك البعثة المصرية، في البطولة بكل من جيانا فاروق، وعلي الصاوي، وأحمد شوقي، وسارة عاصم، وفريال أشرف، ورضوى السيد، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، وياسمين عطية، وعبدالله هشام.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
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يد مصر تسقط أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الأنجولي، بنتيجة 25- 31، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في المغرب، وتأخر المنتخب الوطني في الشوط الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، بنتيجة 15-12 واستمر التأخر في الشوط الثاني. كان المنتخب قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب. ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
عبد -الرحمن -عرابي‎

جماهير الكونغو تعتدي على بعثة مصر للملاكمة في المغرب

في حادث مؤسف، تعرضت بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة، للاعتداء من جماهير الكونغو، التي تؤازر منتخب بلادها في دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التي تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري، جاء ذلك بعد فوز عبد الرحمن عرابى، وزن 81 كيلو جرام، على لاعب الكونغو في النهائي بنتيجة 5 / 0، وإعلان الحكام النتيجة بفوز عرابي بذهبية وزنه، بعدها فوجئ أفراد بعثة الملاكمة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الذي حضر المباراة ومعه باسل عبد الله رئيس البعثة، بقيام الجهاز الفني والإداري للكونغو بالاعتراض على الحكام والتعدي على أحدهم بالضرب.
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