فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.

وقرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استمرار الفريق في معسكر ببرج العرب بعد مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وعدم العودة للقاهرة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة سموحة. ومن المنتظر أن يعتمد فايلر على القائمة التي سافرت للأسكندرية مساء الخميس باستثناء قلب دفاع الفريق محمود متولي، الذي تأكد غيابه عن