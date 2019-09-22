رياضة

فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
الأهلي
الأهلي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
وقرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استمرار الفريق في معسكر ببرج العرب بعد مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وعدم العودة للقاهرة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة سموحة. ومن المنتظر أن يعتمد فايلر على القائمة التي سافرت للأسكندرية مساء الخميس باستثناء قلب دفاع الفريق محمود متولي، الذي تأكد غيابه عن
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ريال مدريد -واشبيلية‎

ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من إشبيلية في الليجا

نجح فريق ريال مدريد في اقتناص فوز صعب على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المبارة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فاز فى ثلاث وتعادل فى مباراتين. ويعد هذا الفوز هو الثالث لزيدان خارج أرضه منذ عودته لتدريب الملكى، كما تعد هذه المرة الأولى منذ 17 مباراة يخرج فيها الريال بدون أهداف فى مرماه على ملعب إشبيلية.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر ضد الأهلي والزمالك

أصدرت لجنة الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، حيث بلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال 30 يوما من تاريخ إصدار العقوبات. وجاءت الغرامات المالية على النادي الأهلي على النحو التالي 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.
جيانا- فاروق‎

جيانا فاروق تحقق ذهبية جديدة فى الكاراتيه

نجحت اللاعبة جيانا فاروق، نجمة مصر فى الكاراتيه، في حصد الميدالية الذهبية ببطولة سيرياس إيه، المقامة بدولة تشيلي، والتي تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية للعبة الكاراتيه. وتغلبت النجمة المصرية، اليوم الأحد، على بطلة روسيا بنتيجة 5- 0 في إطار المباراة النهائية من منافسات وزن أقل من 61 كجم، كما توجت المصرية فريال عبدالعزيز هى الأخرى بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 68 كجم، بعد فوزها على لاعبة إيطاليا بنتيجة 1- 0، في لقاء لتحديد المركز الثالث.
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مبارة- السوبر (1)

طه إسماعيل: مغامرة فايلر نجحت والرد جاء عمليًا

يرى الدكتور طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم النادي الأهلى الأسبق إن الشوط الأول قدم خلاله لاعبو القلعة الحمراء أداً متميزاً للغاية وبمثابة درسًا من الأهلي للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن مغامرة المدرب السويسري فايلر مدرب الأحمر نجحت بعدما دفع بالنيجيري أجايى فى التشكيل الأساسى للفريق. وأوضح طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبون من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة، بعدما استطاع لاعبو الزمالك العودة و أحرزوا هدفين قلصوا النتيجة من 3- 0 إلى 3-2.
هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.
بيراميدز (1)

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
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