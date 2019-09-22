رياضة

اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر ضد الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد بركات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أصدرت لجنة الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، حيث بلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال 30 يوما من تاريخ إصدار العقوبات. وجاءت الغرامات المالية على النادي الأهلي على النحو التالي 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.
و 100 ألف جنيه لقيام الجماهير بتوجيه هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك، واللاعب محمود "شيكابالا". 50 ألفا لإطلاق جماهيره ألعابا نارية بالمدرجات، و50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور ومثلها على رمضان صبحي لقيامهما بإثارة جماهير فريقهما بالهتاف بعبارات خارجة. 15 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في
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ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من إشبيلية في الليجا

نجح فريق ريال مدريد في اقتناص فوز صعب على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المبارة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فاز فى ثلاث وتعادل فى مباراتين. ويعد هذا الفوز هو الثالث لزيدان خارج أرضه منذ عودته لتدريب الملكى، كما تعد هذه المرة الأولى منذ 17 مباراة يخرج فيها الريال بدون أهداف فى مرماه على ملعب إشبيلية.
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فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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جيانا فاروق تحقق ذهبية جديدة فى الكاراتيه

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7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تعديلات الحكام الجديدة في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام اتفقت على إبلاغ طاقم حكام اللقاء بتطبيق هذه التعديلات، وسط حضور 10 آلاف مشجع. وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.
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الزمالك يتسلم 5 آلاف تذكرة لموقعة السوبر أمام الأهلي

يتسلم، اليوم الأربعاء، مسؤولو نادي الزمالك 5 آلاف تذكرة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي النسبة المخصصة له من أجل بيعها لجماهير القلعة البيضاء أو أعضاء الجمعية العمومية. جاء ذلك بعدما أعلن الجبلاية موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع فقط في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وحدد الأمن خط سير لجماهير كل فريق على حدة، على أن تسلك جماهير الأحمر طريق مدخل الهوارية من الصحراوي، بينما يسلك جمهور الزمالك محور التعمير بطريق الكيلو 21.
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اتحاد الكرة يؤجل حفل تسليم درع الدوري للأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، إلى ما بعد السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. وأضاف مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الأحد، أن ضيق الوقت بين عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تنزانيا، واستعداد الفريق للسوبر، تسبب في عدم وجود فرصة لإقامة الاحتفالية قبل قمة الجمعة، ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر في الثامنة مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

بحضور جماهيري.. استاد برج العرب يستضيف السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، استضافة ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017-2018 في تمام الثامنة مساء، بحضور جماهيري، يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل ناد). وأعلن الاتحاد المصري أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
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