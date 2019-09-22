اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر ضد الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد بركات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

الأهلي والزمالك

أصدرت لجنة الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، حيث بلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال 30 يوما من تاريخ إصدار العقوبات. وجاءت الغرامات المالية على النادي الأهلي على النحو التالي 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

و 100 ألف جنيه لقيام الجماهير بتوجيه هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك، واللاعب محمود "شيكابالا". 50 ألفا لإطلاق جماهيره ألعابا نارية بالمدرجات، و50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور ومثلها على رمضان صبحي لقيامهما بإثارة جماهير فريقهما بالهتاف بعبارات خارجة. 15 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في