ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من إشبيلية في الليجا

تحرير:محمد جمال ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

ريال مدريد وإشبيلية

نجح فريق ريال مدريد في اقتناص فوز صعب على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المبارة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فاز فى ثلاث وتعادل فى مباراتين. ويعد هذا الفوز هو الثالث لزيدان خارج أرضه منذ عودته لتدريب الملكى، كما تعد هذه المرة الأولى منذ 17 مباراة يخرج فيها الريال بدون أهداف فى مرماه على ملعب إشبيلية.

بدأ الشوط الأول بمحاولات غير ناجحة من الجانبين للوصول لمرمى الفريق الآخر مع ظهور ضعيف للملكى، وخرج الفريقان من الشوط الأول بكارت أصفر لكل منهما الأول كان من نصيب دانى كرفاخال مدافع الريال فى الدقيقة 20، والثانى كان من نصيب إيفر بانيجا لاعب وسط إشبيلية فى الدقيقة 26. ومع انطلاق صافرة الشوط الثانى استمرت