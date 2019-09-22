حقيبة سوداء تثير الذعر في الدقي.. والسر «بوكيه ورد»

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

الحقيبة السوداء

أثارت حقيبة سامسونايت سوداء اللون، الذعر في شارع مصدق بالدقي في محافظة الجيزة، وسط مخاوف من وجود عبوة ناسفة بداخلها، وتم إبلاغ النجدة، التي قامت بإرسال إشارة عاجلة إلى غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تفيد بقيام سيدة ورجل بترك حقيبة سفر أمام أحد المحلات التجارية في شارع مصدق، ويشبه في كونه عبوة ناسفة، وعلى الفور وصلت قوة من الحماية المدنية مدعومة بخبراء المفرقعات، إلى الموقع، وبالفحص تبين أن البلاغ سلبي، وأنهم عثروا في داخل الحقيبة على متعلقات شخصية وأوراق وبوكيه ورد، وتم تسليم الحقيبة لقسم الدقي.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، عن مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإجهاض مخططاتهم الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار.وأوضحت