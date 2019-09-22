جريمة

حقيبة سوداء تثير الذعر في الدقي.. والسر «بوكيه ورد»

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
الحقيبة السوداء
الحقيبة السوداء
أثارت حقيبة سامسونايت سوداء اللون، الذعر في شارع مصدق بالدقي في محافظة الجيزة، وسط مخاوف من وجود عبوة ناسفة بداخلها، وتم إبلاغ النجدة، التي قامت بإرسال إشارة عاجلة إلى غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تفيد بقيام سيدة ورجل بترك حقيبة سفر أمام أحد المحلات التجارية في شارع مصدق، ويشبه في كونه عبوة ناسفة، وعلى الفور وصلت قوة من الحماية المدنية مدعومة بخبراء المفرقعات، إلى الموقع، وبالفحص تبين أن البلاغ سلبي، وأنهم عثروا في داخل الحقيبة على متعلقات شخصية وأوراق وبوكيه ورد، وتم تسليم الحقيبة لقسم الدقي.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، عن مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإجهاض مخططاتهم الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار.وأوضحت
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عمر -مجدي -شندي

إخلاء سبيل نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الطالب عمر شندي، نجل الكاتب الصحفي عمر شندي، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وأوضح محامي المتهم محمد عيسى، أن النيابة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل عمر، في أول جلسة لنظر تجديد حبسه،
التبول-اللا-ارادي

بتعمل حمام على نفسها.. عجوز تحرق حفيدتها في أعضائها التناسلية

تجردت "جدة" من قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، من مشاعرها، وتعدت على حفيدتها بالكي بالنار في أعضائها التناسلية، عقابًا لها على تبولها اللا إرادي بشكل متكرر؛ ما أصابها بحروق خطيرة، وبدأ كشف تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام، تفيد بوصول طفلة مصابة بحروق في مناطق حساسة، وحالتها الصحية حرجة.
حبس-كلابشات

استمرار حبس 6 عمال بـ«استثمار الإسماعيلية»

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 6 من عمال استثمار الإسماعيلية وكفالة 1000 جنيه لكل متهم، فيما استأنفت النيابة على القرار، وتم تحديد جلسة، غدا الإثنين، للنظر في طلب الاستئناف أمام قاضي المعارضات. وكان المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قد أمر بحبس العمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ثم تم حبسهم 15 يوما قبل صدور قرار اليوم.
حبس-متهمه

سجن سائق وربة منزل حاولا سرقة تلفزيون

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 4 سنوات على "أ. ع"، سائق توك توك، والسجن 3 سنوات على "د. ع"، ربة منزل، لاتهامهما بالشروع في سرقة تلفزيون من إحدى الشقق. تعود الواقعة في القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بالقبض على سائق توك توك وربة منزل في أثناء سرقتهما تلفزيون من شقة بدائرة القسم.
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حبس-كلابشات

«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.
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حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".
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السيطرة على حريق «وكالة البلح» دون خسائر في الأرواح

قال اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إنه تمت السيطرة على حريق وكالة البلح، موضحا لـ"التحرير"، أن "الحريق صغير" وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.. ونشب الحريق اليوم الإثنين، في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها للمحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر، حيث تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء "وكالة البلح"، ما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي.
حريق-وكالة-البلح

75 رجل إطفاء يواجهون لهيب حريق «وكالة البلح»

75 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، إذ تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة وتحديدا "وكالة البلح" مما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي، ودفع مساعد وزير الداخلية مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر.
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