عمرو أديب يخدع المشاهدين بالإعلان عن استضافة محمود السيسي

وقع الإعلامي عمرو أديب في خطأ مهني جسيم، بعدما تلاعب بالمشاهدين معتمدا على أسلوب الإثارة بالتنويه عن ضيف حلقة اليوم الأحد من برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إذ قال أنه سيستضيف محمود السيسي، وتم تفسير التنويه بأن ضيف حلقته هو نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى سارعت عدد من المواقع الإخبارية في نشر أخبارا عن الضيف المنتظر، وأصبح "محمود السيسي" في ظرف دقائق ضمن الأكثر تداولا على "تويتر"، ما خلق حالة من التشويق مصحوبة بالجدل لدى المتابعين عن مغزى اللقاء وما سيدور فيه، خاصة أن أديب نوه في مقدمة البرنامج عن مناقشة موضوعات جريئة، أبرزها عن مشروعات القوات المسلحة.
وقال أديب، إنه سيفتح ملفات مشروعات القوات المسلحة، وسيرد على الشائعات خلال الفقرة القادمة من البرنامج، مضيفا: "هنتكلم عن بيزنس الجيش ومفيش على راسنا بطحة، وهنبين كل حاجة بالورق وهنرد على اللي بيتقال مع العضو المنتدب لصيدليات 19011، وكله بالورق والملفات"،
وأضاف: "هبتدي بكلام عن مجموعة الصيدليات بتاعت
وقال أديب، إنه سيفتح ملفات مشروعات القوات المسلحة، وسيرد على الشائعات خلال الفقرة القادمة من البرنامج، مضيفا: "هنتكلم عن بيزنس الجيش ومفيش على راسنا بطحة، وهنبين كل حاجة بالورق وهنرد على اللي بيتقال مع العضو المنتدب لصيدليات 19011، وكله بالورق والملفات"،
وأضاف: "هبتدي بكلام عن مجموعة الصيدليات بتاعت 19011 والشخصيات النافذة اللي قالوا إنهم بيديروها، أنا جايب الناس اللي بتملك وتدير، الدكتور نعيم الصباغ رئيس مجلس الإدارة وأحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي".
لكن خدعة عمرو أديب، لم تستمر طويلا، حتى ظهر على الشاشة ضيفة محمود عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19011 التي أثار ظهورها حالة جدل كبيرة في الشارع المصري، ليقاطعه الضيف قائلا: "اسمي محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، لو سمحت".
وبرر مقدم "الحكاية"، طريقة تقديم الضيف بأنها لتأكيد على أن التشابه من الممكن أن يعطي صورة غير حقيقة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان استعلت تشابه الأسماء لإثارة الشائعات حول ملكية الصيدليات للقوات المسلحة.
وانتقد أديب، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن روادها ظنوا أن الضيف نجل الرئيس، وزعموا أنه يستضيفه لـ"ينافقه"، وبعد أن "أكلوها" كتبوا "إنن بروج لصيدليات 19011" -بحسب أديب- الذي قال إنهم لديهم 100 فرع وليسوا بحاجة للترويج لهم.