عمرو أديب يخدع المشاهدين بالإعلان عن استضافة محمود السيسي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص

عمرو اديب

وقع الإعلامي عمرو أديب في خطأ مهني جسيم، بعدما تلاعب بالمشاهدين معتمدا على أسلوب الإثارة بالتنويه عن ضيف حلقة اليوم الأحد من برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إذ قال أنه سيستضيف محمود السيسي، وتم تفسير التنويه بأن ضيف حلقته هو نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى سارعت عدد من المواقع الإخبارية في نشر أخبارا عن الضيف المنتظر، وأصبح "محمود السيسي" في ظرف دقائق ضمن الأكثر تداولا على "تويتر"، ما خلق حالة من التشويق مصحوبة بالجدل لدى المتابعين عن مغزى اللقاء وما سيدور فيه، خاصة أن أديب نوه في مقدمة البرنامج عن مناقشة موضوعات جريئة، أبرزها عن مشروعات القوات المسلحة.

وقال أديب، إنه سيفتح ملفات مشروعات القوات المسلحة، وسيرد على الشائعات خلال الفقرة القادمة من البرنامج، مضيفا: "هنتكلم عن بيزنس الجيش ومفيش على راسنا بطحة، وهنبين كل حاجة بالورق وهنرد على اللي بيتقال مع العضو المنتدب لصيدليات 19011، وكله بالورق والملفات"، وأضاف: "هبتدي بكلام عن مجموعة الصيدليات بتاعت