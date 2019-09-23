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عمرو أديب يخدع المشاهدين بالإعلان عن استضافة محمود السيسي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص
عمرو اديب
عمرو اديب
وقع الإعلامي عمرو أديب في خطأ مهني جسيم، بعدما تلاعب بالمشاهدين معتمدا على أسلوب الإثارة بالتنويه عن ضيف حلقة اليوم الأحد من برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إذ قال أنه سيستضيف محمود السيسي، وتم تفسير التنويه بأن ضيف حلقته هو نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى سارعت عدد من المواقع الإخبارية في نشر أخبارا عن الضيف المنتظر، وأصبح "محمود السيسي" في ظرف دقائق ضمن الأكثر تداولا على "تويتر"، ما خلق حالة من التشويق مصحوبة بالجدل لدى المتابعين عن مغزى اللقاء وما سيدور فيه، خاصة أن أديب نوه في مقدمة البرنامج عن مناقشة موضوعات جريئة، أبرزها عن مشروعات القوات المسلحة.
وقال أديب، إنه سيفتح ملفات مشروعات القوات المسلحة، وسيرد على الشائعات خلال الفقرة القادمة من البرنامج، مضيفا: "هنتكلم عن بيزنس الجيش ومفيش على راسنا بطحة، وهنبين كل حاجة بالورق وهنرد على اللي بيتقال مع العضو المنتدب لصيدليات 19011، وكله بالورق والملفات"، وأضاف: "هبتدي بكلام عن مجموعة الصيدليات بتاعت
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عبد- الفتاح- السيسي

القدس قضية العرب.. ماذا دار في قمة مصر والأردن والعراق؟

عقدت قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرض القادة، آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والذي دشنته القمة الثلاثية في مارس 2019، ونتائج الاجتماعات القطاعية التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.
احمد-موسى

أحمد موسى عن التهديد باغتياله: متضايقين عشان فضحناهم

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتوانى لحظة في الدفاع عن الشعب المصري العظيم، لذلك "يحرض الإخوان على قتله"، معقبا: "أسهل حاجة أنشر عناوين الناس اللي بتحرض على قتلي، لكني لا ألجأ لهذا الأسلوب القذر.. ومبنخافش غير من ربنا"، مضيفا خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان لا يريد أن يدافع أي شخص عن الدولة المصرية، معقبا: "ليس لنا مصلحة إلا مع مصر وضد القطريين والأتراك وإعلام العار الذي يحرض علينا"، لافتا إلى أن "التحريض شغال من امبارح علينا بالقتل.. ومضايقين عشان فضحناهم".
انقطاع-كهرباء

على مدار 3 أيام.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالقليوبية

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي بالمناوبة عن عدة مناطق في المحافظة، على مدار 3 أيام متتالية، بداية من غد الإثنين، وقالت في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء مناورات في جميع محطات محولات الكهرباء بالمحافظة، لاختبار أجهزة ضغط الحمل، على أن يتم فصل التيار الكهربائي بالمناوبة بعدة مناطق، وفقا للخطة التي تم وضعها على مدار 3 أيام متتالية.
معرض- توت- عنخ -آمون (3)

معرض توت عنخ آمون يحطم الأرقام القياسية في تاريخ فرنسا

أرقاما غير مسبوقة حققها معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون"، الذي أغلق أبوابه مساء الأحد، في باريس، بعدما أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص، وقال القائمون على تنظيم المعرض، في بيان اليوم الأحد، إنه في خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفًا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع، بينها 60 قطعة عرضت لأول مرة خارج مصر، وفقا لسكاي نيوز.
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السيسي: رجال الجيش يقدمون حياتهم فداء للوطن.. والبعض يتهمهم بالفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد. وأضاف الرئيس في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.. أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة". وتابع: "نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية".
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السيسي عن تكاليف المدافن: «والله هذا كذب وافتراء»

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن تكاليف المدافن الخاصة بعائلته، قائلًا: "هذا كذب وافتراء". ولفت الرئيس السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة.
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السيسي: الإرهاب يُدمر آمال الشعوب.. ويهمنا مناعة مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة في جلسة "تقييم الإرهاب محليا وإقليميا" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب: "نحن لدينا موقف واحد وثابت الأمم لن تستطيع أن تتقدم لحظة، آمال الشعوب وطموحاتها ومستقبلها قبل حاضرها يتم تدميره بالإرهاب، ما يهمنا في مصر، الممانعة ومناعة الدولة المصرية لابد أن تكون دائما تحت أعيننا، ولا ينبغي أن ننساه بأي شكل من الأشكال وأن نكون دائما حريصين على المناعة. وأضاف الرئيس: "الارهاب راح سوريا 2011، 2012 و2013، بقى في مصر بعد 2011 لأن مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت، هو كان حراك شعبي ولكن من نتائجه وآثاره ومحصلته النهائية هو إضعاف قدرة الدولة الوطنية، وبعد إضعاف قدرة الدولة الوطنية تظهر القوى الصغيرة ووزنها النسبي يزيد مقارنة بالضعف والوهن الذي أصاب الدولة.
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بالأسماء.. السيسي يكشف مخططات الدول الحاضنة للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن ننظر إلى مناعة الدولة المصرية طوال الوقت، موقت ان الدولة المصرية تأثرت بعد 2011، بعد مخطط إضعاف قدرة الدولة الوطنية لكي تظهر الدول الصغيرة. وأضاف السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت، "اتعملت منظومة الإرهاب ما كانش ينجح أبدا، الفكرة ما كنتش تقدر تكبر كده إذا كانت تتبناه دول وتعملها عناصر زي الحواضن في باكستان، وأنا هقول أسماء ومش بالعادة أني أقول أسماء دول ولكن علشان ده اتعملت في مدارس في باكستان واسمها مدارس طالبان، المدارس دي قعدت 8 سنوات يجمع فيها الشباب ودايما هما بيستفيدوا من الشباب البرئ وجرئ طموح، وقد يكون فيه شيء من الاندفاع".
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