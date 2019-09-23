مدرب الأهلي يكشف سر استبعاد صالح نصر من لقاء الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

ناشئو الأهلي

تحدث عمرو أنور، المدير الفني لفريق ناشئي النادي الأهلي، عن الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في دوري الجمهورية، في اللقاء الذي أقيم بميت عقبة، مساء الأحد. ونجح فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد 1999 في تحقيق فوز كبير على نظيره الزمالك في ملعب الأخير بميت عقبة، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في قمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، محققا أول فوز له في الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سموحة سلبيا.

وقال عمرو أنور في تصريحاته لبرنامج «الماتش»: «النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، لم نتسيد اللقاء، والزمالك أدى مباراة قوية ولكن لاعبي فريقنا كانوا على قدر المباراة». وتابع: «استبعاد صالح نصر لاعب الفريق من المباراة ليس قرارا تأديبيا ولكنه عائد من الإصابة ورفضت المجازفة به». وأضاف: