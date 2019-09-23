رياضة

مدرب الأهلي يكشف سر استبعاد صالح نصر من لقاء الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص
ناشئو الأهلي
ناشئو الأهلي
تحدث عمرو أنور، المدير الفني لفريق ناشئي النادي الأهلي، عن الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في دوري الجمهورية، في اللقاء الذي أقيم بميت عقبة، مساء الأحد. ونجح فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد 1999 في تحقيق فوز كبير على نظيره الزمالك في ملعب الأخير بميت عقبة، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في قمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، محققا أول فوز له في الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سموحة سلبيا.
وقال عمرو أنور في تصريحاته لبرنامج «الماتش»: «النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، لم نتسيد اللقاء، والزمالك أدى مباراة قوية ولكن لاعبي فريقنا كانوا على قدر المباراة». وتابع: «استبعاد صالح نصر لاعب الفريق من المباراة ليس قرارا تأديبيا ولكنه عائد من الإصابة ورفضت المجازفة به». وأضاف:
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أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بينما يدخل سموحة المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري، وتعددت مواجهة الفريقين في الدوري منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة، موسم 2010-2011، إلى 18 مواجهة.
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إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".
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الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الدوري أمام سموحة

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.
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خالد الغندور: مرتضى منصور أفضل رئيس في تاريخ الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أثبت أنه أفضل رئيس للنادي في تاريخه، نظرا لما قدمه من عمل كبير خلال السنوات الماضية. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «مرتضى منصور حقق انجازات كبيرة في عهده معروفة للجميع على كل المستويات للنادي، ورأيته بنفسه يقوم بخدمة أعضاء النادي في أمور مختلفة على مدار سنوات طويلة كان فيها يتولى منصب داخل القلعة البيضاء».
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مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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