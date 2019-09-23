أمراضها مُميتة.. مياه «الحنفيات» فيها سم قاتل

تحرير:التحرير ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ ص

مياه الصنابير ملوثة - دراسة أمريكية

وجدت دراسة أمريكية أن مياه الصنابير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى انتشار الأمراض المميتة مثل السرطانات، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، أن مياه الصنابير ستؤدي إلى وقوع أكثر من 100 ألف إصابة بأنواع مختلفة من السرطانات. وأظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة "إي دبلوي جي" غير الربحية أن المياه التي تبيح السلطات الأمريكية شربها من الصنابير تحتوي خليطا من المواد السامة. وقال مسؤول في المنظمة إن المياه في معظم التجمعات السكنية في الولايات المتحدة تلبي المعايير القانونية التي تضعها السلطات.

لكن دراسة المنظمة أظهرت أن الملوثات الموجودة في هذه المياه، تضر بحياة الإنسان. ونشرت الدراسة في مجلة "هيليون البحثية"، وبحثت في 22 ملوثا مسرطنا تقول المعايير الوطنية الأميركية إنها مقبولة في مياه الشرب، بنسب معينة. وخلصت الدراسة إلى أن أبرز المخاطر ناتجة من مواد مثل الزرنيخ ومنتجات التطهير الثانوية