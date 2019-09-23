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أمراضها مُميتة.. مياه «الحنفيات» فيها سم قاتل

تحرير:التحرير ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ ص
مياه الصنابير ملوثة - دراسة أمريكية
مياه الصنابير ملوثة - دراسة أمريكية
وجدت دراسة أمريكية أن مياه الصنابير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى انتشار الأمراض المميتة مثل السرطانات، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، أن مياه الصنابير ستؤدي إلى وقوع أكثر من 100 ألف إصابة بأنواع مختلفة من السرطانات. وأظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة "إي دبلوي جي" غير الربحية أن المياه التي تبيح السلطات الأمريكية شربها من الصنابير تحتوي خليطا من المواد السامة. وقال مسؤول في المنظمة إن المياه في معظم التجمعات السكنية في الولايات المتحدة تلبي المعايير القانونية التي تضعها السلطات.
لكن دراسة المنظمة أظهرت أن الملوثات الموجودة في هذه المياه، تضر بحياة الإنسان. ونشرت الدراسة في مجلة "هيليون البحثية"، وبحثت في 22 ملوثا مسرطنا تقول المعايير الوطنية الأميركية إنها مقبولة في مياه الشرب، بنسب معينة. وخلصت الدراسة إلى أن أبرز المخاطر ناتجة من مواد مثل الزرنيخ ومنتجات التطهير الثانوية
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ترامب (2)

ترامب: لا نية لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، من واشنطن، قبيل توجهه إلى ولاية تكساس، ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة: "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لديّ لعقد أي لقاء مع الإيرانيين". وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تأييده إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني.
دونالد ترامب

وزير الدفاع الروسي: واشنطن التهديد الرئيسي لنا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن التهديد الرئيسي لروسيا وللدول الأخرى يكمن في إمكانية قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات غير عقلانية بسبب إيمانها بتفوق قوتها، مضيفا: "عندما تكون على دراية بضعفك وتهتم بالحفاظ على التوازن والأمن العام، فإن ذلك يدفعك لاستخدام عقلك، أما عندما تؤمن - كما هو الحال القائم في الولايات المتحدة - بأن ميزان القوى سيتطور لصالحك، فإن أفكارا مختلفة تأتي إليك، بما في ذلك أفكار غير عقلانية، وأنا تحديدا أرى بهذا التهديد الرئيسي، وليس لروسيا فقط".
فاروق الباز

لأول مرة.. ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأطلق الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز علي كويكب بالفضاء نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.
الشرطة-الأمريكية

4 قتلى و15 مصابا في حادث تحطم حافلة سياحية بأمريكا

لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العديد من الأشخاص بجروح خطيرة في حادث تحطم حافلة سياحية في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت دورية شرطة طريق يوتا السريع في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ما بين 12 و 15 شخصًا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة، وأن "سياحا ناطقين بالصينية" كانوا بداخل الحافلة. وأضافت الدورية أنه "تم إرسال عدة سيارات إسعاف جوية متعددة وأفراد انقاذ". وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من برايس كانيون وهو متنزه ومقصد سياحي شهير.
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مادورو-وجدارية-لتشافيز

أمريكا تهدد الرئيس الفنزويلي: الاستقالة أو المطاردة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز، إن "أمريكا لن تقوم باضطهاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استقال من منصبه بنفسه"، موجها حديث إلى الرئيس الفنزويلي "لن نطاردك، هذا ليس هدفنا، نريدك أن تغادر بنفسك محتفظا بكرامتك"، متابعًا: "لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط"، بحسب"نيويورك تايمز".. وكان مادورو بدأ مفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنا استعداده للتواصل "حتى مع الشيطان" من أجل السلام في البلاد، لكن بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد ثلاثة أيام غير رأيه بشأن التفاوض.
المذيعة -الأمريكية -أليكس-هوسدن (3)

بشرته سمراء.. مذيعة أمريكية تشبه زميلها بالغوريلا (فيديو)

اعتذرت مذيعة أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، إذ شبهته بغوريلا، بحسب "روسيا اليوم". وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي، أهانت زميلها في القناة، خلال عرض مقطع فيديو يُصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية. والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع أسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
المناظرة الديمقراطية 1

اتجاه ديمقراطي لتقليص عدد المرشحين في انتخابات الحزب

على مدار الأشهر القليلة الماضية، دخل 20 سياسيا في الحزب الديمقراطي في منافسة ساخنة للفوز بترشيح الحزب في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2020. إلا أن هذا العدد الهائل يمكن أن يبدأ في التقلص هذا الأسبوع مع استبعاد نحو نصف المرشحين الحاليين للمشاركة في المناظرة المقرر لها الشهر المقبل. القرار المثير للجدل سوف يرضي الكثير من كبار قادة الحزب الذين يشعرون بالقلق من أن العدد الهائل من الديمقراطيين الساعين للترشيح قد يعرض فرصهم لهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطر.
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