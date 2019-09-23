دليلك الكامل لحفل جوائز «فيفا» للأفضل في العام

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

فيرجيل فان ديك

تحتضن أوبرا "ألا سكالا" اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8:30 مساءً، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في العام، حيث من المنتظر أن يقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو، ومن المقرر أن يشهد الحفل قيام أوركسترا أوبرا "ألا سكالا" ببعض العروض الموسيقية الترفيهية بين الفقرات، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد الانتهاء من إعلان كل الفائزين، ويتضمن الحفل إعلان الفائزين بـ10 جوائز رئيسية، بينما تتخلله أيضًا بعض الجوائز الشرفية الثانوية، وفي ما يلي الجوائز:

أفضل لاعب: فيرجيل فان ديك، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو. أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر، إيدرسون، مارك أندريه تير شتيجن. أفضل مدرب: بيب جوارديولا، يورجن كلوب، ماوريسيو بوكيتينو. أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورجان، ميجان رابينوي. أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل،

أفضل لاعب: فيرجيل فان ديك، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.



أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر، إيدرسون، مارك أندريه تير شتيجن.



أفضل مدرب: بيب جوارديولا، يورجن كلوب، ماوريسيو بوكيتينو.



أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورجان، ميجان رابينوي.



أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل، ساري فان فينيندال.



أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل، سارينا فيجمان.



أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينج، دانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.



جائزة أفضل تشجيع: سيلفيا جريكو، جوستو سانشيز، جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات.



أفضل 11 لاعبا (رجال): 55 مرشحًا ويتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.



أفضل 11 لاعبة (سيدات): 55 مرشحة ويتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.