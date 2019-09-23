رياضة

دليلك الكامل لحفل جوائز «فيفا» للأفضل في العام

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
فيرجيل فان ديك
فيرجيل فان ديك
تحتضن أوبرا "ألا سكالا" اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8:30 مساءً، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في العام، حيث من المنتظر أن يقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو، ومن المقرر أن يشهد الحفل قيام أوركسترا أوبرا "ألا سكالا" ببعض العروض الموسيقية الترفيهية بين الفقرات، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد الانتهاء من إعلان كل الفائزين، ويتضمن الحفل إعلان الفائزين بـ10 جوائز رئيسية، بينما تتخلله أيضًا بعض الجوائز الشرفية الثانوية، وفي ما يلي الجوائز:
أفضل لاعب: فيرجيل فان ديك، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.   أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر، إيدرسون، مارك أندريه تير شتيجن.   أفضل مدرب: بيب جوارديولا، يورجن كلوب، ماوريسيو بوكيتينو.   أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورجان، ميجان رابينوي.   أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل،
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أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بينما يدخل سموحة المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري، وتعددت مواجهة الفريقين في الدوري منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة، موسم 2010-2011، إلى 18 مواجهة.
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إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".
الأهلى -واطلع برة (13)

الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الدوري أمام سموحة

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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رونالدو - ميسي

رونالدو: ميسي جزء من تاريخ كرة القدم.. ولسنا صديقين

أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، طبيعة علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وقال صاروخ ماديرا في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك، وميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه، أما علاقتي بميسي فنحن لسنا صديقين، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".
كريستيانو-رونالدو (8)

أرقام اللاعبين القياسية في مجموعات دوري الأبطال

تنطلق اليوم مباريات الموسم الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر بوابة دور المجموعات، وبالنظر إلى أرقامه القياسية نجد أن إيكر كاسياس هو أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بـ94 لقاء، أما هداف تلك المرحلة هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 66 هدفًا، وأكثر من سجل أهدافًا في مباراة واحدة هو لويز أدريانو بواقع 5 أهداف في فوز شاختار على باتي بوريسوف 7-0 في أكتوبر من عام 2014، أما أكثر من سجل أهدافًا في تلك المرحلة بموسم واحد هو كريستيانو رونالدو برصيد 11 هدفًا في موسم 2015- 2016.
محمد صلاح

صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2019، وشهدت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، الثلاثي أليسون بيكر حارس ليفربول، إلى جانب إيديرسون حارس مانشستر سيتي، إضافة إلى حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن المتوج، أما القائمة النهائية للأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش، فقد شهدت وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، لاعب ريفر بليت، إضافةً إلى لاعب دبرتسني المجري دانيل زسوري.
يوفنتوس‎

في مباراة مثيرة.. يوفينتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي

في مباراة مثيرة ورائعة حقق فريق يوفينتوس فوزا قاتلا على نظيره نابولي بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنيتوس إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول مسابقة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثامن. المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية ولم يمر سوى 16 دقيقة حتى أعلن دانيلو عن الهدف الأول لفريق يوفينتوس.
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