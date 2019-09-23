رياضة

شوقي غريب يخاطب منتخبات «أمم إفريقيا» لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
شوقي غريب
شوقي غريب
أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه تمت مخاطبة المنتخبات السبعة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام في مصر، المؤهلة لأولمبياد طوكيو؛ لخوض وديتين في أكتوبر المقبل مع أحدهم، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الإثنين، إن الأقرب مواجهة نيجيريا مباراتين وديتين، خاصة أنها ستكون على رأس مجموعة بنسبة كبيرة. وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بتسليمه 14 كرة قبل بطولة أمم إفريقيا.
ووفقا لخطاب «كاف»، سيسلم الاتحاد الإفريقي كل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة 14 كرة للتدريب بها قبل خوض منافسات البطولة التي تقام على الأراضي المصرية. وأعلن كاف أن قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ستقام بالمنتزه في الإسكندرية يوم 3
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أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بينما يدخل سموحة المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري، وتعددت مواجهة الفريقين في الدوري منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة، موسم 2010-2011، إلى 18 مواجهة.
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إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".
الأهلى -واطلع برة (13)

الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الدوري أمام سموحة

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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بشير التابعي

بشير التابعي: أنا أعلى من وائل جمعة.. وحسن شحاتة خلص عليا

قال بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك السابق، إنه فوجئ بعد ضمه للمنتخب الوطني، في بداية تولي حسن شحاتة، منصب المدير الفني، معلقا: «خلص عليا». وأضاف التابعي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة «Time Sports»: «كنت أشارك مع منتخب مصر منذ فترة الإيطالي تارديلي، ولم يتم استدعائي في أول معسكر للمنتخب تحت قيادة حسن شحاتة، قمت بالتواصل حينها مع شوقي غريب، المدرب العام، وأخبرني أن سبب عدم ضمى أن البعض قال للجهاز الفني إنني لا أشارك مع فريقي في المباريات».
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الإسكندرية تستضيف قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

يستضيف منتجع المنتزة بمدينة الإسكندرية قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مصر 2019، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 بقصر الحرملك الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.. المنتخبات الثمانية المشاركة وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع. وتستضيف القاهرة كل المباريات على ملعبي استاد القاهرة الدولي والسلام الدولي.
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المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
مروان-محسن

أخيرًا.. الفيفا يرسل للأهلي راتب مروان محسن

تلقى مسؤولو النادي الأهلي فاكسًا رسميًا يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي اثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017. وتنص لوائح الفيفا على تحمل الأخير راتب اللاعب في حال إصابته في البطولات القارية وفقًا لفترة غياب كل لاعب والضرر الواقع على فريقه سواء ماديًا أو فنيًا.
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