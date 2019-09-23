شوقي غريب يخاطب منتخبات «أمم إفريقيا» لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

شوقي غريب

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه تمت مخاطبة المنتخبات السبعة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام في مصر، المؤهلة لأولمبياد طوكيو؛ لخوض وديتين في أكتوبر المقبل مع أحدهم، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الإثنين، إن الأقرب مواجهة نيجيريا مباراتين وديتين، خاصة أنها ستكون على رأس مجموعة بنسبة كبيرة. وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بتسليمه 14 كرة قبل بطولة أمم إفريقيا.

ووفقا لخطاب «كاف»، سيسلم الاتحاد الإفريقي كل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة 14 كرة للتدريب بها قبل خوض منافسات البطولة التي تقام على الأراضي المصرية. وأعلن كاف أن قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ستقام بالمنتزه في الإسكندرية يوم 3

ووفقا لخطاب «كاف»، سيسلم الاتحاد الإفريقي كل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة 14 كرة للتدريب بها قبل خوض منافسات البطولة التي تقام على الأراضي المصرية.



وأعلن كاف أن قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ستقام بالمنتزه في الإسكندرية يوم 3 أكتوبر المقبل في الخامسة مساءً، بعدما تأهل للبطولة 8 منتخبات هي مصر «البلد المضيف» والكاميرون وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، ونيجيريا «حامل اللقب» ومالي.



وتقام أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة واستاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات، ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.





