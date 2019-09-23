الاتحاد ضيفا ثقيلا على الزمالك في الدوري

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

الزمالك والاتحاد

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 22.23 مليون يورو، مقابل 5.58 مليون يورو للاتحاد السكندري، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي القلعة البيضاء 26.9 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي زعيم الثغر 27.6 عام. ويمتلك نادي الزمالك 12 لاعبا دوليا، مقابل 3 لاعبين دوليين في صفوف الاتحاد السكندري، ويملك الفارس الأبيض 4

وتبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 22.23 مليون يورو، مقابل 5.58 مليون يورو للاتحاد السكندري، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي القلعة البيضاء 26.9 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي زعيم الثغر 27.6 عام.



ويمتلك نادي الزمالك 12 لاعبا دوليا، مقابل 3 لاعبين دوليين في صفوف الاتحاد السكندري، ويملك الفارس الأبيض 4 لاعبين دوليين في منتخبات الشباب، كما لدى الزمالك 6 لاعبين أجانب، مقابل 5 لاعبين أجانب لزعيم الثغر.



وتشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندري تواجها في 153 مباراة في جميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة في 97 مباراة، بينما فاز زعيم الثغر في 21 مباراة، وفرض التعادل نفسه في 35 مباراة، وأحرز نجوم الفارس الأبيض في شباك الاتحاد 262 هدفًا، بينما أحرز نجوم الاتحاد في شباك أبناء ميت عقبة 102 هدف.