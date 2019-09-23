قبل مواجهة اليوم.. ماذا قدم طلعت يوسف أمام الزمالك؟

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

طلعت يوسف

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتشير الأرقام إلى أن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، واجه الزمالك في 24 مباراة سابقة، شهدت فوز يوسف في 5 مواجهات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 14 مباراة، وسجل طلعت يوسف في شباك أبناء ميت عقبة 17 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا. من جانبه واجه الصربي ميتشو زعيم الثغر في لقاء وحيد، كان منذ أيام، في

وتشير الأرقام إلى أن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، واجه الزمالك في 24 مباراة سابقة، شهدت فوز يوسف في 5 مواجهات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 14 مباراة، وسجل طلعت يوسف في شباك أبناء ميت عقبة 17 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.



من جانبه واجه الصربي ميتشو زعيم الثغر في لقاء وحيد، كان منذ أيام، في نصف نهائي كأس مصر، وتغلب ميتشو على الاتحاد السكندري بهدف نظيف أحرزه نجمه مصطفى محمد.



الزمالك والاتحاد السكندري تواجها في 153 مباراة في جميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة في 97 مباراة، بينما فاز زعيم الثغر في 21 مباراة، وفرض التعادل نفسه في 35 مباراة، وأحرز نجوم الفارس الأبيض في شباك الاتحاد 262 هدفًا، بينما أحرز نجوم الاتحاد في شباك أبناء ميت عقبة 102 هدف.

