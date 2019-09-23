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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
طقس معتدل
طقس معتدل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 23 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 23 31 دمنهور 24 31 الإسكندرية 24 29 بلطيم
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طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (3)

رياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
تدريب عابر

تنفيذ تدريب «مصري - فرنسي» في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
طقس-خريف (2)

اليوم الإثنين.. الاعتدال الخريفي في مصر

اليوم ( الإثنين) فى تمام الساعة التاسعة صباحا، 50 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ، تقع لحظة الاعتدال الخريفى فى مصر ودول المنطقة العربية ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية معلنة قدوم فصل الخريف ، حيث يعتبر علماء الفلك الانطلاقة الفعلية لبداية هذا الفصل في يوم 23 سبتمبر من كل عام ، مع ظاهرة الاعتدال الخريفي التي يتساوى فيها الليل مع النهار، في جميع الأماكن على سطح الأرض 12 ساعة لكل منهما ، وتعتدل درجات الحرارة 0
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (2)

الخارجية: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تتناول تحديات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العام للأمم المتحدة كانت دائمة لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية وإذكاء أهمية مقاومة الإرهاب ووضع تصور شامل للعمل الدولي المشترك وقضايا التنمية وارتباط هذه القضايا بالأوضاع في أفريقيا والجهود التي تبذل في أفريقيا لتحقيق أجندة التنمية 2063. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه في كل دورة يكون هناك توجه ورؤية يتم طرحها لتعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي وحل القضايا وتأكيد المسلمات العربية.
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طقس-حار (2)

شبورة وحرارة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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