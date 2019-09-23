الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

طقس معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 23 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 23 31 دمنهور 24 31 الإسكندرية 24 29 بلطيم