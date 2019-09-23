مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
الزمالك
يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020.
ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:
- حراسة المرمى: محمد عواد.
- خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.
- خط الوسط: فرجانى ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا".
- خط الهجوم: مصطفى محمد.
وتبلغ القيمة السوقية الزمالك
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:
- حراسة المرمى: محمد عواد.
- خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.
- خط الوسط: فرجانى ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا".
- خط الهجوم: مصطفى محمد.
وتبلغ القيمة السوقية الزمالك 22.23 مليون يورو، مقابل 5.58 مليون يورو للاتحاد، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الأبيض 26.9 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي زعيم الثغر 27.6 عام.
وتشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد تواجها في 153 مباراة في جميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة في 97 مباراة، بينما فاز زعيم الثغر في 21 مباراة، وفرض التعادل نفسه في 35 مباراة، وأحرز نجوم الفارس الأبيض في شباك الاتحاد 262 هدفًا، بينما أحرز نجوم الاتحاد في شباك أبناء ميت عقبة 102 هدف.