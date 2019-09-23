تنفيذ تدريب «مصري - فرنسي» في البحر المتوسط

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

تدريبات - أرشيفية

نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.

وكذلك التدريب علي أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافه إلي تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.يهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين.وتأتي