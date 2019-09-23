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تنفيذ تدريب «مصري - فرنسي» في البحر المتوسط

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
تدريبات - أرشيفية
تدريبات - أرشيفية
نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
وكذلك التدريب علي أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافه إلي تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.يهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين.وتأتي
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رياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
طقس-خريف (2)

اليوم الإثنين.. الاعتدال الخريفي في مصر

اليوم ( الإثنين) فى تمام الساعة التاسعة صباحا، 50 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ، تقع لحظة الاعتدال الخريفى فى مصر ودول المنطقة العربية ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية معلنة قدوم فصل الخريف ، حيث يعتبر علماء الفلك الانطلاقة الفعلية لبداية هذا الفصل في يوم 23 سبتمبر من كل عام ، مع ظاهرة الاعتدال الخريفي التي يتساوى فيها الليل مع النهار، في جميع الأماكن على سطح الأرض 12 ساعة لكل منهما ، وتعتدل درجات الحرارة 0
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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (2)

الخارجية: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تتناول تحديات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العام للأمم المتحدة كانت دائمة لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية وإذكاء أهمية مقاومة الإرهاب ووضع تصور شامل للعمل الدولي المشترك وقضايا التنمية وارتباط هذه القضايا بالأوضاع في أفريقيا والجهود التي تبذل في أفريقيا لتحقيق أجندة التنمية 2063. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه في كل دورة يكون هناك توجه ورؤية يتم طرحها لتعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي وحل القضايا وتأكيد المسلمات العربية.
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تدريب-كليوباترا جابيان 2019 (2)

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة, وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية في أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
طفل-يسبح-في-البحر

بلاغ ضد تدريب الأطفال على السباحة في البحر بكفرالشيخ

قال المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن اللجنة العامة لحماية الطفل، التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، رصدت إقامة تدريب سباحة للأطفال من سن 6 سنوات حتى 14 عامًا في مياه مالحة متصلة بالبحر المتوسط بناحية مركز مطوبس، مما يعرض الأطفال المتدربين للخطر، ليتحرر بذلك بلاغ حمل رقم 897 / 18 بخط نجدة الطفل بالقاهرة. وأكد أنه تم رصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقيام أحد الأشخاص، يدعى أنه مدرب سباحة، بتدريب أطفال أقل من السن القانونية على السباحة في مياه مالحة متصلة بالبحر.
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مصرع 40 شخصا في غرق مركب لاجئين قبالة سواحل ليبيا

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الليبية في أحدث كوارث القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل، في بيان الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 60 شخصا في عملية ما زالت مستمرة منذ صباح اليوم من قبل خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، وتم نقلهم إلى بلدة الخمس الليبية الشاطئية على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
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إنقاذ 18 مهاجرا من الغرق قبالة سواحل تونس

أعلن الجيش التونسي، أمس السبت، إنقاذ 18 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة من الغرق، بشواطئ مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوبي تونس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، أن المجموعة المهاجرة تعطل مركبها على بعد 50 ميلًا من شواطئ مدينة جرجيس، قادمين من ليبيا باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء تونس "وات". وانتشل الهلال الأحمر التونسي، في شهر يوليو الماضي، جثث 38 مهاجرًا، بعد غرق قارب قبالة سواحلها الأسبوع الماضي.
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