رياضة

قمر وأوكوي يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الزمالك

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد السكندري: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: السيد سالم - أسامة العزب - محمد أنور - محمود شعبان. خط الوسط: نور السيد - مانجا - هشام محمد - كريم الديب. خط الهجوم: خالد قمر - أوكوي. وتبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 22.23 مليون يورو، مقابل 5.58 مليون يورو
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أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بينما يدخل سموحة المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري، وتعددت مواجهة الفريقين في الدوري منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة، موسم 2010-2011، إلى 18 مواجهة.
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إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".
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الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الدوري أمام سموحة

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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قبل مواجهة اليوم.. ماذا قدم طلعت يوسف أمام الزمالك؟

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الاتحاد ضيفا ثقيلا على الزمالك في الدوري

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مواجهة بنكهة صربية بين الجونة والإسماعيلي

يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الجونة بقيادة مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش أمام الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وممدوح مصطفى، بينما سيكون محمود دسوقي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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