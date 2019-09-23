قمر وأوكوي يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الزمالك

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

الاتحاد السكندري

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد السكندري: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: السيد سالم - أسامة العزب - محمد أنور - محمود شعبان. خط الوسط: نور السيد - مانجا - هشام محمد - كريم الديب. خط الهجوم: خالد قمر - أوكوي. وتبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 22.23 مليون يورو، مقابل 5.58 مليون يورو