رياضة

زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".
وتطرق زيدان للحديث عن تأثير الثلاثي جاريث بيل وخاميس رودريجز وإيدين هازارد، قائلا: "نحن نعلم أننا قادرون على تشكيل الخطورة، لكن العمل الدفاعي الجماعي كان مفتاح الفوز، والثلاثي شارك في الدفاع كثيرًا، وفي مباراة صعبة مثل اليوم كان يتوجب علينا أن نفعل كل شيء". وتابع زيدان: "لم أشعر بالرضا في أي مباراة
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أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بينما يدخل سموحة المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري، وتعددت مواجهة الفريقين في الدوري منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة، موسم 2010-2011، إلى 18 مواجهة.
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إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".
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الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الدوري أمام سموحة

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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ريال مدريد -واشبيلية‎

ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من إشبيلية في الليجا

نجح فريق ريال مدريد في اقتناص فوز صعب على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المبارة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فاز فى ثلاث وتعادل فى مباراتين. ويعد هذا الفوز هو الثالث لزيدان خارج أرضه منذ عودته لتدريب الملكى، كما تعد هذه المرة الأولى منذ 17 مباراة يخرج فيها الريال بدون أهداف فى مرماه على ملعب إشبيلية.
ريال مدريد

ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام إشبيلية

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة إشبيلية، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد إشبيلية في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً، وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام إشبيلية

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل إشبيلية الثاني برصيد 10 نقاط، نظيره ريال مدريد الخامس برصيد 8 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبعد خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة وتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
ريال مدريد

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على ليفانتي

تغلب نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على نظيره ليفانتي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا صاحب الـ29 عامًا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. الفريف الملكي بدأ بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 25، ثم عزز بنزيما تقدم الريال في الدقيقة 31، ثم أضاف الدولي البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 40، بينما سجل هدفي ليفانتي بورخا مايورال في الدقيقة 49، وجونزالو ميليرو في الدقيقة 75.
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