زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

ريال مدريد

حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".

وتطرق زيدان للحديث عن تأثير الثلاثي جاريث بيل وخاميس رودريجز وإيدين هازارد، قائلا: "نحن نعلم أننا قادرون على تشكيل الخطورة، لكن العمل الدفاعي الجماعي كان مفتاح الفوز، والثلاثي شارك في الدفاع كثيرًا، وفي مباراة صعبة مثل اليوم كان يتوجب علينا أن نفعل كل شيء". وتابع زيدان: "لم أشعر بالرضا في أي مباراة

وتطرق زيدان للحديث عن تأثير الثلاثي جاريث بيل وخاميس رودريجز وإيدين هازارد، قائلا: "نحن نعلم أننا قادرون على تشكيل الخطورة، لكن العمل الدفاعي الجماعي كان مفتاح الفوز، والثلاثي شارك في الدفاع كثيرًا، وفي مباراة صعبة مثل اليوم كان يتوجب علينا أن نفعل كل شيء".



وتابع زيدان: "لم أشعر بالرضا في أي مباراة منذ عودتي إلى ريال مدريد مثلما شعرت به اليوم، لقد ساعد اللاعبون بعضهم بعضا في أرض الملعب، وكانت لدينا لحظات مُعقدة، ومن الصعب اللعب بشكل جيد طوال 90 دقيقة على هذا الملعب".



واختتم المدرب الفرنسي: "علينا الاستفادة مما فعلناه، ولكن كل مباراة مختلفة، وما يتوجب علينا فعله هو اللعب مرة أخرى بحدة عالية، والسعي للفوز منذ البداية، ويجب تهنئة اللاعبين لأنهم قدموا كل شيء، وأقدر كل ما فعلوه. إنهم يستحقون ذلك".