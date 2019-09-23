بطاقة وعلاج ونصب| سقوط لصوص «التأمين الصحي» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة كفر صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد حيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بالنصب على عدد من الأهالي وبيعهم بطاقات علاجية بأسماء أطباء منسوبين لقطاع التأمين الصحي، بزعم أن من يشتريها سيحصل على خصومات تصل إلى 2000 جنيه، ومن لا يشتري سيتعرض للغرامة، وذلك بعدما أوهموا الجميع بأنهم مندوبون حكوميون بقطاع التأمين الصحي، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود عدة بلاغات من أهالي مركز شرطة كفر صقر، يتهمون فيها مجهولين بالنصب عليهم وبيع بطاقات علاجية منسوبة لقطاع التأمين الصحي بالشرقية لهم، بعدما هددوهم بأنهم في حال عدم شرائها سيتم توقيع غرامات عليهم من قِبل الدولة. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «حسن. ح»، 24 عاما، و«عبد